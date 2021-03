Ind vs Eng: डेब्यू मैच में ईशान किशन ने रचा इतिहास, रहाणे के क्लब में हुए शामिल

ईशान किशन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार डेब्यू किया है. उन्होंने अपने पहले ही टी-20 मैच में अर्धशतक जड़ा है. इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मैच में ईशान किशन को खेलने का मौका मिला. वह 32 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके लगाए. उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया.

अपना पहला टी20 मैच में ईशान किशन ने इतिहास रच दिया. ईशान डेब्यू टी20 मैच में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं. उनसे पहले अजिंक्य रहाणे यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. रहाणे ने इंग्लैंड के ही खिलाफ साल 2011 में मैनचेस्टर टी20 में 61 रनों की पारी खेली थी.

ईशान ने 32 गेंदों की पारी में पांच चौके और चार छक्के जड़े. हालांकि, वह अपनी पारी को और आगे नहीं बढ़ा सके और राशिद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. अभी तक टी20 इंटरनेशनल में महज तीन खिलाड़ियों ने डेब्यू पर शतक जड़ा है. लेस्ली डनबर(सर्बिया), रविंदरपाल सिंह(कनाडा) और जेपी कोट्जे(नामीबिया) यह कारनामा कर चुके हैं.

