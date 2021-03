विराट ब्रिगेड की धमाकेदार वापसी, दूसरे टी-20 में इंग्लैंड को सात विकेट से धोया

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में धमाकेदार वापसी की है. कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन की पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टी-20 में 7 विकेट से हरा दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 165 रनों का लक्ष्य दिया था. भारत ने इसे 17.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. अहमदाबाद में ही खेले गए पहले मैच को इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीता था.

इससे पहले भारत की शुरुआत खराब रही. पहले ओवर में ही ओपनर केएल राहुल शून्य पर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद कप्तान विराट कोहली और डेब्यू मैच खेल रहे ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक लगाया. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया.

ईशान किशन ने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में ही 28 गेंदों में हाफसेंचुरी बनाई. ईशान किशन ने 32 गेंदों में 56 रन बनाए. उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए. कप्तान विराट कोहली ने भी टी20 में अपना 26वां अर्धशतक बनाया. कोहली टी20 में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा.

विराट कोहली ने नाबाद 73 रनों की पारी खेली. कोहली ने 5 चौके और 3 छक्के लगाए. कोहली और ईशान किशन के अलावा ऋषभ पंत ने 26 रनों का योगदान दिया. उन्होंने 13 गेंदों पर ये रन बनाए. पंत ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के जड़े. वहीं, श्रेयस अय्यर 8 रन बनाकर नाबाद रहे.

