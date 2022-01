Ind U-19 Vs Ban U-19: महामुकाबले से पहले लक्ष्मण ने करवाई टीम इंडिया को ‘वैरी-वैरी स्पेशल’ प्रैक्टिस, Video

Ind U-19 Vs Ban U-19: अंडर-19 वर्ल्डकप के मिशन के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है. शनिवार को क्वार्टर फाइनल में भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत होनी है. कोरोना संकट के बीच टीम इंडिया इस मिशन के लिए तैयार है और उनकी इस तैयारी को खास बना रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण.



नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण अंडर-19 टीम के साथ वेस्टइंडीज़ में ही हैं. बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले वीवीएस लक्ष्मण ही प्लेयर्स को थ्रो-डाउन करते हुए नज़र आए. थ्रो-डाउन करते हुए वीवीएस लक्ष्मण बल्लेबाजों को शॉट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं.

𝗔 𝗩𝗲𝗿𝘆 𝗩𝗲𝗿𝘆 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻! 👌 👌 #BoysInBlue gear up for the #U19CWC 2022 #INDvBAN quarterfinal with some throwdowns from the legendary @VVSLaxman281. 👍 👍 pic.twitter.com/kPp51Goof4