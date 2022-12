India vs Bangladesh Test: टीम इंडिया की जीत के आंकड़े सॉलिड, बांग्लादेश पर आज फिर कायम होगी बादशाहत

India vs Bangladesh Test: भारतीय टीम ने बांग्लादेश दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में धमाकेदार आगाज किया है. पहला टेस्ट चटगांव में खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है. भारतीय टीम ने तीन दिन में ही बांग्लादेश के सामने 513 रनों का विशाल लक्ष्य सेट कर दिया है. भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ अब तक एक भी टेस्ट नहीं हारी है. ऐसे में यह मैच जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी.

आज (17 दिसंबर) चौथे दिन भारतीय टीम अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेगी. 513 रनों के टारगेट के जवाब में मेजबान बांग्लादेश टीम ने तीसरे दिन खेल खत्म होने तक बगैर विकेट गंवाए 42 रन बना दिए हैं. जाकिर हसन 17 और नजमुल हुसैन 25 रन बनाकर नाबाद हैं. अब बांग्लादेश को जीत के लिए 471 रनों की और जरूरत है.

कुलदीप और सिराज से काफी उम्मीदें

चौथे दिन भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से काफी उम्मीदें रहेंगी. दोनों ने पहली पारी में कुल 8 विकेट लेकर बांग्लादेश को पहली पारी में 130 रनों पर समेट दिया था. कुलदीप ने पहली पारी में 5 और सिराज ने तीन विकेट लिए थे. जबकि भारतीय टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी 2 विकेट पर 258 रन बनाकर घोषित की.

अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी इंडिया टीम

फिलहाल के स्कोर और चटगांव की स्पिन पिच को देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम चौथे दिन ही अपनी जीत पक्की कर लेगी. वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के जीत के आंकड़े सॉलिड हैं. भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक एक भी मैच नहीं हारा है. दोनों टीमों के बीच यह 12वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है.

That's Stumps on Day 3 of the first #BANvIND Test!



Bangladesh move to 42/0 after #TeamIndia secured a 512-run lead!



We will be back for Day 4 action tomorrow.



Scorecard ▶️ https://t.co/CVZ44NpS5m pic.twitter.com/scqMCXxlG2