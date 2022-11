Ind Vs Ban T20 WC: एडिलेड में झमाझम बारिश, कहीं रद्द ना हो जाए भारत-बांग्लादेश मैच!

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का अगला मुकाबला 2 नवंबर को बांग्लादेश से है. भारत अगर यहां मैच जीत जाता है तो उसकी सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, ऐसे में हर कोई इस मैच की ओर निगाहें लगाए हुए है. एडिलेड में होने वाले इस मैच पर खराब मौसम का साया है, क्योंकि मंगलवार को यहां पर झमाझम बारिश हो रही है जो मुश्किल पैदा कर सकती है.



भारत-बांग्लादेश के बीच भारतीय समयानुसार मैच बुधवार दोपहर 1.30 बजे शुरू होना है. अब मंगलवार को लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में हो सकता है कि मौसम बुधवार को साफ रहे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जिस तरह का माहौल है, ऐसा होना मुश्किल ही लगता है. अगर बुधवार के अनुमान को देखें तो बारिश होने के आसार करीब 20 फीसदी हैं.

Scare story: It’s raining cats and dogs in Adelaide - a day before #IndvsBan pic.twitter.com/5Bz8Vazdm6