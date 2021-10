Ind Vs Aus: शिखा पांडे की ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ ने सबको चौंकाया, AUS के खिलाफ महिला टीम की हार

IndW Vs AusW: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस्मत एक बार फिर दगा दे गई. शनिवार को खेले गए दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच आखिरी ओवर में जाकर जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला चार विकेट से जीता और इसी के साथ पूरे दौरे में वह 9-5 के स्कोर से आगे चल रही है.

बॉल ऑफ द सेंचुरी...

मैच में भले ही टीम इंडिया की हार हो गई हो, लेकिन भारतीय तेज़ गेंदबाज शिखा पांडे की एक बॉल की हर ओर चर्चा है. शिखा ने एलिसा हिली को क्लीन बोल्ड किया, उनकी गेंद ऑफ साइड से होते हुए सीधे स्टम्प में जा घुसी और हिली अपने स्टम्प बचा नहीं पाई.



इस बॉल की सोशल मीडिया पर चर्चा है, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर ने तो इस गेंद को महिला क्रिकेट की बॉल ऑफ द सेंचुरी भी करार दे दिया है.

Ball of the century, women's cricket edition! Take a bow Shikha Pandey🙌🏻 #AUSvIND pic.twitter.com/WjaixlkjIp

What a ball from Shikha Pandey, It was a ripper. pic.twitter.com/NJUfymrlwC

आईसीसी ने भी ट्वीट कर शिखा पांडे की इस बॉल की तारीफ की और एलिसा हिली के विकेट की तस्वीर ट्वीट की.

A sensational delivery from Shikha Pandey gives India an early breakthrough 💥



Alyssa Healy is back in the pavilion!



📺 Watch the match live on https://t.co/CPDKNxoJ9v in select regions!#AUSvIND | https://t.co/GNTuxVEznC pic.twitter.com/HnGj75h7XI