David Warner: ‘मुझसे कहा ही नहीं गया…’, SRH के थैंक्यू वीडियो से डेविड वॉर्नर गायब, भड़क गए फैंस

David Warner-SRH: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वॉर्नर का सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़ना लगभग तय हो गया है. इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे सत्र में डेविड वॉर्नर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे. हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट कर इन कयासों को और भी बल दे दिया.



लेकिन अब एक और ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जो बताता है कि डेविड वॉर्नर और सनराइजर्स हैदराबाद के रास्ते अलग हो गए हैं. शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना आखिरी लीग मैच खेला, टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी.



इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें टीम के कप्तान केन विलियमसन समेत अन्य कोचिंग स्टाफ और सीनियर सदस्य थे. लेकिन इसमें डेविड वॉर्नर मौजूद नहीं थे. इसी को लेकर फैंस ने डेविड वॉर्नर से सवाल किया तब उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझसे ये करने को कहा ही नहीं गया था.



डेविड वॉर्नर ने यहां तक कहा कि वह अब अलग होटल में रुके हुए हैं, ऐसे में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के इस तरह के जवाबों से फैंस इमोशनल हो गए. डेविड वॉर्नर को प्लेइंग 11 में शामिल ना करने को लेकर पहले ही फैंस टीम से खफा चल रहे थे और लगातार विरोध किया जा रहा था. लेकिन अब इस तरह के बर्ताव ने लोगों के दिल को दुखा दिया है.

सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा कि SRH का मैनेजमेंट डेविड वॉर्नर के साथ ऐसा क्यों कर रहा है. कुछ ने पूछा कि आखिर डेविड वॉर्नर और हैदराबाद टीम के बीच क्या विवाद हुआ है.

David Warner 🥺 💔

WTF happend to #SRH Management, why are they treating him so bad bad? pic.twitter.com/NWhf8prmIS