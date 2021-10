IPL: डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को कहा अलविदा? इंस्टाग्राम पोस्ट पर भावुक हुए फैंस

David Warner: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के लिए इस साल का आईपीएल बेहतर नहीं रहा. खराब फॉर्म के कारण उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई. शुक्रवार को डेविड वॉर्नर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिख ऐसे संकेत दिए हैं कि वो सनराइजर्स को अलविदा कह रहे हैं.

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डेविड वॉर्नर ने लिखा, ‘जितनी भी यादें बनीं उन सभी के लिए शुक्रिया. सभी फैंस का शुक्रिया, जिन्होंने हमारी टीम का सौ फीसदी सपोर्ट किया. मेरे लिए जो सभी ने सपोर्ट दिखाया है, उसका शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. ये एक शानदार सफर रहा, मेरा परिवार और मैं आप सभी को मिस करेंगे’.

खराब फॉर्म से जूझ रहे थे डेविड वॉर्नर



आपको बता दें कि आईपीएल का दूसरा चरण जब शुरू हुआ, तब से ही डेविड वॉर्नर की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही थी. उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और उसमें 0, 2 रन बनाए. इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया. वॉर्नर को बाहर बैठाने पर फैंस की ओर से नाराज़गी व्यक्त की गई थी. हालांकि, अपनी टीम के मैचों के दौरान वॉर्नर स्टैंड्स में बैठे हुए ज़रूर दिखाई दिए.

Davey Warner waving the Sunrisers flag though ♥️ #SRHvMI

David Warner says "Thank you #SRH". pic.twitter.com/jxaSwGWT73