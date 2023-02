India vs Australia Delhi Test: ऐसी शर्मनाक हार... अपनी ही टीम पर भड़का ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, जानें क्या बोले कप्तान?

India vs Australia Delhi Test: ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 6 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट की सीरीज के शुरुआती दोनों मैच तीन दिन में ही गंवाए हैं. ऐसे में अब ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और वहां की मीडिया ने अपनी ही टीम को निशाने पर ले लिया है.

मीडिया और खेल जगत के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने अपनी ही टीम को खरी खोटी सुना दी. साथ ही उन्होंने दिल्ली टेस्ट में मिली शिकस्त को शर्मनाक भी बताया है. मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर मार्क वॉ ने कहा कि यह हार ऑस्ट्रेलिया को काफी नुकसान पहुंचाने वाली है.

सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी मुश्किल

मार्क वॉ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास दिल्ली टेस्ट को जीतने का सुनहरा मौका था, लेकिन अब सीरीज में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा. इस हार के बाद टीम का आत्मविश्वास डगमगा गया होगा.

कमेंट्री पैनल में मौजूद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने कहा कि यह वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं. हमने देखा है कि उन्होंने जीतने के लिए इस सेशन में बहुत कुछ किया. ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने आक्रामक खेल के मामले में पिछड़ती चली गई.

I am choosing to get outraged about the doctored Indian decks again rather than accept the reality they bask in these conditions and we don't have many answers #moretroublethanearlysettlers — Jon Ralph (@RalphyHeraldSun) February 19, 2023

There was always a good chance that Australia would fall over this morning, but this is catastrophic. #IndvAus — Geoff Lemon Sport (@GeoffLemonSport) February 19, 2023

एलेन बॉर्डर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को लताड़ा

फॉक्स क्रिकेट से बात करते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलेन बॉर्डर ने कहा कि वह इस शर्मनाक हार से बेहद निराश और स्तब्ध हुए हैं. उन्होंने कहा, 'उन्होंने आज जिस तरह से क्रिकेट खेली है, उससे बहुत गुस्सा हूं. यह बल्लेबाजी बेहद ही चौंकाने वाली खराब थी. पारी को संभालने और डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के लिए वहां कोई नहीं था. खिलाड़ी लगभग हर बॉल पर स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप खेलकर अपना विकेट गंवा रहे थे. इस तरह के ट्रैक पर खेलने के लिए एक प्लान होना चाहिए.'

हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी निराश दिखे

हार के बाद कप्तान पैट कमिंस ने कहा, 'मुझे लगा कि पहली पारी में 260 (263) का स्कोर बहुत सही था. मगर भारतीय टीम ने शानदार बैटिंग की. आप सिर्फ 1-2 अच्छी साझेदारी के साथ 260 के स्कोर तक आसानी से पहुंच सकते हो. पहली पारी तक सबकुछ बराबरी पर था.'

This is beyond a joke now.

Planning horribly wrong.

Series swept away in 75 minutes of dreadful test cricket. #INDvAUS — Andy Maher (@AndyMaherDFA) February 19, 2023

Poor shots. Self destruction. Absolutely hopeless. #INDvAUS — Oliver Peterson (@oliverpeterson) February 19, 2023

कमिंस ने कहा, 'मुझे इस बात से बेहद निराशा हुई कि मैच हमारे हाथ में था, लेकिन हमने इसे गंवा दिया. हमें इस बात की समीक्षा करनी होगी कि हम क्या अलग कर सकते हैं. हर कोई अपने खेल को कंट्रोल करता है. कुछ गेंदों पर सिर्फ आपका नाम होता है. हमें बैटिंग में शॉट सेलेक्शन की भी समीक्षा करनी होगी. दोनों मैच निराशाजनक ही रहे, खासकर दूसरा वाला.'