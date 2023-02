IND vs AUS Delhi Test : कोटला में KL राहुल को मिलेगा एक और मौका, फिर नहीं चले तो शुभमन गिल करेंगे ओपन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं. रोहित ब्रिगेड शुक्रवार से दिल्ली में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी और कोशिश करेगी कि फिर से तीन दिन में नतीजा हासिल कर सके. लेकिन शीर्ष क्रम की चिंता बरकरार है. दरअसल, केएल राहुल का लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना चिंता का विषय बना हुआ है. कोटला की पिच पर यह मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा.

पुजारा का 100वां टेस्ट... पर शीर्ष क्रम की चिंता बरकरार

टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा के करियर का यह 100वां टेस्ट होगा. यहां तक पहुंचने में उन्हें 13 साल लगे. पुजारा 20वां टेस्ट शतक जड़कर इस व्यक्तिगत उपलब्धि का जश्न मनाने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेंगे. लेकिन भारत के शीर्ष क्रम की चिंता बरकरार है. कप्तान रोहित शर्मा को छोड़ दें तो अन्य बल्लेबाज शुरुआती टेस्ट में नहीं चल सके. नागपुर में पहले टेस्ट में रोहित ने शतकीय पारी खेली. राहुल के अलावा संघर्ष करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली और कुछ हद तक पुजारा भी शामिल हैं. स्पिनरों का सामना करने में कोहली कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इसलिए कोहली का फिर से नाथन लियोन और टॉड मर्फी का सामना करना दिलचस्प हो सकता है.

Hard-work 💪



Focus 👌



Smiles 😊#TeamIndia gear up for the 2⃣nd #INDvAUS Test 👍 👍 pic.twitter.com/gY4wkgIlfc