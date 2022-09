Ind Vs Aus 1st T20 LIVE Score: मोहाली टी-20 में भारत की हालत पतली, कोहली भी OUT

मोहाली में खेले जा रहे पहले टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड डेब्यू कर रहे हैं. भारत की तरफ से हर्षल पटेल की टीम में वापसी हुई है, जबकि जसप्रीत बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं.

