Hardik Pandya Ind Vs Aus: हार्दिक पंड्या का दम, आखिरी 5 ओवर में AUS पर टूट पड़े, 30 बॉल में जड़े 71 रन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच में टीम इंडिया ने 208 रनों का बड़ा स्कोर बनाया. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की तूफानी पारी ने ऐसा मोमेंटम बनाया कि आखिरी पांच ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया कहर बनकर टूट पड़ी. हार्दिक ने इस कमाल की पारी में सिर्फ 30 बॉल खेलीं और 71 रन ठोक डाले.



हार्दिक पंड्या 12वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, शुरुआत में उन्होंने सूर्यकुमार यादव के साथ सपोर्टिंग रोल निभाया. लेकिन जब सूर्यकुमार यादव आउट हो गए, उसके बाद हार्दिक पंड्या ने गियर बदला और ऑस्ट्रेलिया पर बरस पड़े.

हार्दिक पंड्या ने अपनी पारी में 30 बॉल खेलीं, जिसमें 71 रन बनाए. इस पारी में 7 चौके, 5 छक्के शामिल रहे. हार्दिक पंड्या ने सिर्फ 25 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी की, जबकि 236 के स्ट्राइक रेट से रन बरसाए. भारत की पारी की आखिरी 3 बॉल पर हार्दिक पंड्या ने कैमरून ग्रीन को लगातार तीन छक्के जड़े थे.

