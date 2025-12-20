Team India Squad: 4 बैटर, 4 ऑलराउंडर और 2 विकेटकीपर... T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐसा है टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर (शनिवार) को हुआ. आगामी मेगा इवेंट में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे. जबकि अक्षर पटेल को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. शुभमन गिल स्क्वॉड का हिस्सा नहीं बन पाए. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 20 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में आयोजित होना है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में अनुभव और यूथ का अच्छा तालमेल दिख रहा है. सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम का पार्ट हैं. वहीं अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हर्षित राणा जैसे युवा सितारों पर भी भरोसा जताया गया है.

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨



Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk — BCCI (@BCCI) December 20, 2025

भारतीय टीम में 4 बल्लेबाज, 2 बैटिंग ऑलराउंडर, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, 3 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज, 2 विकेटकीपर और 2 विशेषज्ञ स्पिनर शामिल हैं. अभिषेक शर्मा के संजू सैमसन संग ओपनिंग करने की संभावना है, वहीं रिंकू सिंह या शिवम दुबे फिनिशर की भूमिका में दिख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर संजू की जगह ईशान को भी टॉप-ऑर्डर में आजमाया जा सकता है.

कुलदीप-वरुण की फिरकी करेगी कमाल

ऑलराउंड खिलाड़ियों हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर पर गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी. अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा का रोल बैटिंग में अहम होगा. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी किसी भी टीम का खेल बिगाड़ सकती है. वैसे भी टी20 वर्ल्ड कप एशियाई उपमहाद्वीप में होना है, जहां परिस्थितियां इन दोनों स्पिनर्स के मुफीद रहेंगी. तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप गेंद से कदर काटने के लिए बेताब होंगे.

आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. भारतीय टीम के चारों ग्रुप मैच अल-अलग वेन्यू पर होंगे. भारतीय टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए से खेलेगी. फिर 12 फरवरी को उसका सामना दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया से होगा. इसके बाद भारतीय टीम कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 15 फरवरी को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी. भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में निर्धारित है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

