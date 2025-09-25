scorecardresearch
 

India Squad For WI Test Series: वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, देवदत्त पड‍िक्कल की एंट्री, करुण नायर बाहर...जडेजा बने उपकप्तान

IND vs WI Squad Announcement: वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान हो गया है. इस सीरीज के ल‍िए रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है. देवदत्त पड‍िक्कल की वापसी हुई है. वहीं इंग्लैंड दौरे में खेले करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया है.

India Squad Announcement For WI Test Live
भारत-वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से होनी वाली सीरीज के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. इस टीम में कई बड़े फेरबदल देखने को म‍िले हैं.दरअसल, जो टेस्ट टीम शुभमन ग‍िल के नेतृत्व में इंग्लैंड खेलने गई थी. उससे इस टीम में बड़े बदलाव हुए हैं.

इस सीरीज के ल‍िए के ल‍िए रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है. जडेजा ऋषभ पंत के इंजर्ड होने की वजह से उपकप्तान बने हैं. देवदत्त पड‍िक्कल की वापसी हुई है. वहीं इंग्लैंड दौरे में खेले करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया है. वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट होगा. वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा.

करुण नायर को लेकर पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि उनको सीरीज में मौका नहीं म‍िलेगा. करुण नायर का प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर बहुत खास नहीं था. ठीक वैसा ही हुआ. वहीं अक्षर पटेल की वापसी हुई है. इंग्लैंड दौरे पर टीम में शाम‍िल नहीं थे.

नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और चयन के लिए उपलब्ध नहीं है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान पंत के पैर में फ्रैक्चर हो गया था. चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने कहा, ‘उम्मीद है कि वह नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला तक उपलब्ध हो जाएंगे.'

वैसे दो टेस्ट की वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं थी. विकेटकीपर ऋषभ पंत, जिनका दायां पैर फ्रैक्चर हुआ था (चौथे टेस्ट में, मैनचेस्टर). वह वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर हैं. उनकी जगह ध्रुव जुरेल पहले विकल्प के रूप में खेलेंगे, जबकि तमिलनाडु के एन जगदीश बैक-अप विकेटकीपर हैं. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद स‍िराज और प्रस‍िद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. स्प‍िन की कमान कुलदीप के हाथों में होगी. वहीं रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल स्प‍िन ऑलराउंडर की भूम‍िका न‍िभाएंगे. 

  • बल्लेबाज- शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल 
  •  विकेटकीपर- ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन
  •  स्पिनर- कुलदीप यादव
  •  बैटिंग ऑलराउंडर- नीतीश कुमार रेड्डी
  • स्पिन ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल  
  • तेज गेंजबाज- जसप्रीत बुमराह,मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ सीरीज के ल‍िए 15 सदस्यीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

---- समाप्त ----
