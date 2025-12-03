scorecardresearch
 
साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, हार्द‍िक पंड्या की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड

IND Vs SA T20I Team Announcement: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान हो गया है. टीम में हार्द‍िक पंड्या की वापसी हुई है. वहीं शुभमन गिल को भी चांस मिला है और वो उपकप्तान हैं, लेकिन उनके खेलने पर शर्त भी है.

साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान (Photo: ITG )
साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान (Photo: ITG )

IND Vs SA T20I Team Announcement:: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान हो गया है. साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है. भारतीय टी20 टीम में हार्द‍िक पंड्या की वापसी हुई है. शुभमन गिल फ‍िट हैं, वह उप कप्तान होंगे. गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी. हालांकि कहा गया है कि गिल की उपलब्धता फिलहाल बीसीसीआई के COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) से मिलने वाली फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है.

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ यह टी20 सीरीज अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम हैं. माना जा रहा है, इस सीरीज में जो ख‍िलाड़ी चुने गए हैं माना जा रहा है वही टी20 वर्ल्ड कप वाली टीम का हिस्सा होंगे. 

साउथ अफ्रीकी सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वॉड : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप कप्तान), अभिषेक शर्मा,  तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर) , संजू सैमसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर

एश‍िया कप के बाद हार्दिक पंड्या की वापसी 
हार्दिक को एशिया कप के दौरान इंजर्ड हुए थे, इस कारण वो टीम इंड‍िया से बाहर थे. वह पाकिस्तान के ख‍िलाफ एश‍िया कप का फाइनल भी नहीं खेल पाए थे. हार्द‍िक ने बुधवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के ख‍िलाफ 42 गेंदों में 77 रन जड़कर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे. 

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका का टी20 स्क्वॉड : एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स.

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक में पहले मुकाबले से होगी. दूसरा मैच 11 दिसंबर को मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में खेला जाएगा. तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला, चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ और सीरीज का अंतिम टी20 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होना है.

