India vs Zimbabwe 2nd ODI: केएल राहुल आज नहीं दोहराएंगे ये गलती? क्या होगी भारत-जिम्बाब्वे की प्लेइंग-11

India vs Zimbabwe 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (20 अगस्त) हरारे स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:45 बजे से खेला जाएगा.

बता दें कि भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच 10 विकेट से जीता था. इस तरह उसने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है. यदि आज भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच भी जीतती है, तो वह सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लेगी.

दूसरे वनडे में ओपनिंग कर सकते हैं राहुल

इस पहले वनडे में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने एक बड़ी गलती की थी. सर्जरी के बाद और कोरोना से ठीक होकर लौटे राहुल ने पहले वनडे में ओपनिंग नहीं की थी. जबकि भारतीय टीम ने बगैर विकेट गंवाए मैच जीत लिया था. ऐसे में राहुल को बैटिंग का मौका नहीं मिला था. यह उनकी एक बड़ी गलती रही थी, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे के बाद राहुल को एशिया कप में सीधे पाकिस्तान से भिड़ना हो सकता है.

ऐसे में राहुल के पास अब जिम्बाब्वे के खिलाफ दो वनडे मैच ही बाकी हैं, जिनमें वह बैटिंग कर खुद को साबित कर सकते हैं. ऐसे में राहुल इस दूसरे वनडे में ओपनिंग आकर बल्लेबाजी में हाथ आजमाना चाहेंगे. यानी वह पहले वनडे की गलती को दोहराना नहीं चाहेंगे. साथ ही दूसरे वनडे में कप्तान राहुल टीम की प्लेइंग-11 में भी कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे. बस राहुल के ओपनिंग आने से शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर भेजा जा सकता है.

Zimbabwe Cricket is dedicating the second ODI vs @BCCI to childhood cancer in Zimbabwe, through KidzCan. You can show your support for this initiative by wearing orange #NoChildShouldBeLeftBehind |#ThroughYourHands pic.twitter.com/HgzDBrCmRX