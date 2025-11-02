scorecardresearch
 

कप‍िल, धोनी और अब हरमनप्रीत... भारतीय महिला टीम रचेगी आज इत‍िहास? देश को म‍िलेगा तीसरा ODI वर्ल्ड कप

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज (रव‍िवार) को मुंबई के डीवाई पाट‍िल स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल है. ऐसे में हरमनप्रीत कौर के पास इत‍िहास रचने का दिन है. भारतीय टीम आज अफ्रीका को रौंदती है तो हरमनप्रीत वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीतने के कप‍िल देव (1983) और महेंद्र सिंह धोनी (2011) के जीतने के क्लब में शामिल हो जाएंगी.

क्या हरमनप्रीत कौर कप‍िल देव और महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर पाएंगी (Photo: X/@BCCIWomen)
क्या हरमनप्रीत कौर कप‍िल देव और महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर पाएंगी (Photo: X/@BCCIWomen)

साल 2005, तारीख 10 अप्रैल... तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम म‍िताली राज की कप्तानी में महिला वर्ल्ड कप 2005 के फाइनल में पहली बार पहुंची थी. सेंचुर‍ियन के उस मैदान में तब भारतीय टीम ऑस्ट्रेल‍िया से 98 रनों से हार गई थी. 

इसके बाद 23 जुलाइई 2017 को एक बार फ‍िर म‍िताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थीं. इंग्लैंड के ख‍िलाफ हुआ यह फाइनल मुकाबला भी तब भारतीय टीम लॉर्ड्स में महज 9 रनों से हार गई थी.

2005 और 2017 के बाद वक्त का पह‍िया घूमकर एक बार 2025 में आ चुका है. तारीख है 2 नवंबर की. स्टेडियम होगा नवी मुंबई का डीवाई पाट‍िल स्टेड‍ियम, जहां भारत के सामने साउथ अफ्रीका की टीम होगी. साउथ अफ्रीका के लिए यह पहला वर्ल्ड कप फाइनल है. वहीं इतिहास में पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ना ऑस्ट्रेलिया होगी और ना इंग्लैंड की टीम.

ऐसे में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को अब हर हाल में अंत‍िम प्रहार करना ही होगा. 2017 वर्ल्ड कप फाइनल में हरमनप्रीत ने 51 रनों की पारी खेली थी, ऐसे में उन्हें वो हार आज भी पीड़ा देती होगी. अब हरमन के पास नवी मुंबई में वो करने का मौका होगा, जो कप‍िल देव न लॉर्ड्स में 1983 में तो महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में मुंबई के वानखेडे़ स्टेडियम में किया था. 

तो यह देखना होगा कि भारतीय टीम क्या आज अफ्रीका को रौंद पाएगी? हरमनप्रीत कौर के पास एक बड़ा मौका है, भारतीय टीम ने यद‍ि ये ख‍िताब अपने नाम किया तो, यह उसका इस फॉर्मेट में पहला वर्ल्ड कप होगा.

वहीं 36 साल की हरमन के लिए भी एक वनडे फॉर्मेट में उनके बड़ा मुकाम होगा. क्योंकि संभवत: वो इसके बाद अगला वर्ल्ड कप इस फॉर्मेट का ना खेल पाएं. हरमन के पास अब कुल म‍िलाकर वो करने का मौका है, जो कप‍िल देव (1983) और महेंद्र सिंह धोनी (2011) कर चुके हैं. वनडे वर्ल्ड कप जीतने बाद वो इन 2 द‍िग्गजों के क्लब में शामिल हो जाएंगी. 

भारत और साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज (2 नवंबर) दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इस मैच का टॉस 2:30 बजे होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी, DD Sports (DD Free Dish) पर भी इसका प्रसारण देखा जा सकेगा. 

भारतीय टीम का स्क्वॉड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, हरलीन देओल, उमा छेत्री (विकेटकीपर).

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे, कराबो मेसो, मसाबाता क्लास.


 

