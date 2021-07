IND vs SL: ईशान किशन का ड्रीम डेब्यू, करियर के पहले ही वनडे में बनाए ये रिकॉर्ड

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने वनडे डेब्यू को यादगार बना दिया है. श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच से अपने वनडे करियर का आगाज करने वाले ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक जड़ा. खास बात ये है कि उन्होंने अपने 23वें बर्थडे और वनडे डेब्यू को यादगार बना दिया. टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही पहली गेंद पर सिक्स जड़ा. उन्होंने छठे ओवर की चौथी गेंद पर धनंजय डि सिल्वा के सिर के ऊपर से हवाई शॉट खेला, जो सीमारेखा के बाहर गई. ईशान किशन ने इसके बाद भी शॉट खेलना जारी रखा.

