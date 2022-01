IND vs SA Test: अफ्रीका की यंग ब्रिगेड ने टीम इंडिया को पटका, कोहली ब्रिगेड पर भारी पड़ा ओवर कॉन्फिडेंस?

साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को तीन टेस्ट की सीरीज में 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा. इसका बड़ा कारण विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम का ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं. टीम में कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन जैसे स्टार खिलाड़ी थे.

जबकि अफ्रीकी टीम में डीन एल्गर और टेम्बा बवुमा को अनुभवी मान सकते हैं. क्विंटन डिकॉक पहले टेस्ट के बाद ही संन्यास ले चुके थे. ऐसे में मेजबान अफ्रीकी टीम भारत के मुकाबले काफी यंग ब्रिगेड थी.

अपने स्टार खिलाड़ियों के दम पर ही भारतीय टीम ने तीन टेस्ट की सीरीज का पहला मैच भी 113 रन से जीत लिया था. यह सेंचुरियन टेस्ट जीतने के बाद कोहली ब्रिगेड आत्ममुग्धता की ओर खिंच गई और उसका खामियाजा अगले टेस्ट यानी जोहानिसबर्ग में भुगतना पड़ा.

इस मैदान पर भारतीय टीम की पहली बार टेस्ट में हार हुई. साउथ अफ्रीका की यंग ब्रिगेड ने भारतीय टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. अब केपटाउन टेस्ट में भी भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

