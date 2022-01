IND vs SA, Virat Kohli: DRS विवाद पर हमलावर हुई टीम इंडिया, स्टंप माइक पर सभी ने गुस्सा उतारा

इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट में तीसरे दिन DRS विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. इस मैच में भारतीय टीम ने मेजबान अफ्रीका को 212 रनों का टारगेट दिया. इसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई.

टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 23 रनों पर पहला विकेट गंवा दिया. यहां से अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर और कीगन पीटरसन ने बड़ी पार्टनरशिप कर टीम को संभाला. इसी दौरान 21वें ओवर में 60 रनों के स्कोर पर अफ्रीकी टीम को दूसरा झटका लगा था. यहां डीन एल्गर को फील्ड अंपायर ने Marais Erasmus ने स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की बॉल पर LBW आउट दे दिया था. यहां एल्गर ने DRS लिया, जिस पर थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉटआउट करार दिया.

क्लिक करें: DRS पर बड़ा विवाद, कोहली भड़के, स्टम्प माइक पर आकर ब्रॉडकास्टर्स को कोसा, Video

जबकि टीवी रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल इम्पैक्ट और पिचिंग लाइन में थी. ऑरिजिनल डिसीजन भी आउट था. सिर्फ बॉल स्टंप को नहीं छू रही थी. थर्ड अंपायर के फैसले को देखकर फील्ड अंपायर Erasmus भी हैरान दिखे. कप्तान विराट कोहली और अश्विन समेत लगभग सभी भारतीय खिलाड़ियों ने स्टंप माइक के पास आकर अपना गुस्सा उतारा.

"Fcuking camera team"

"Supersport is a joke"

"focus on your team as well as they shine the ball eh not just the opposition. trying to catch people all the time"

Kohli is angry as hell pic.twitter.com/KYFyM8BUPP