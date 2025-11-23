गुवाहाटी टेस्ट में DRS को लेकर ड्रामा... तीसरे अंपायर ने पलटा फैसला, हैरान रह गए जडेजा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी. साउथ अफ्रीका के लिए पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है.
सेनुरन मुथुसामी ने ने 9 चौके और दो छक्के की मदद से 192 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. मुथुसामी के टेस्ट करियर का ये पहला शतक रहा. खेल के दूसरे दिन (23 नवंबर) मुथुमासामी और काइल वेरेने ने पहले सत्र में भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा. दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी हुई.
सेनुरन मुथुसामी को किस्मत का भी साथ मिला और वो एक मौके पर आउट होते-होत बच गए. यह ड्रामेटिक मोमेंट आया साउथ अफ्रीका की इनिंग्स के 104वें ओवर में. उस ओवर में जडेजा की दूसरी गेंद स्पिन होकर अंदर आई, जिसपर मुथुसामी ने स्वीप खेलने की कोशिश की. हालांकि इस कोशिश में वो पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके फ्रंट पैड पर लगी. जडेजा ने तुरंत एलबीडब्ल्यू की अपील की और ऑन-फील्ड अंपायर रॉड टकर ने उंगली उठा दी.
सेनुरन मुथुसामी को लगा कि गेंद उनके ग्लव को हिट करके पैड पर लगी है, इसलिए उन्होंने तुरंत डीआरएस ले लिया. सवाल यह था कि क्या गेंद पैड से पहले ग्लव्स को छूकर गई. गेंद के ग्लव्स के पास से गुजरते समय अल्ट्राएज में हल्का सा स्पाइक दिखा. इसका मतलब था कि गेंद ग्लव को छूकर गई थी और नियम के अनुसार ग्लव बैट का हिस्सा माना जाता है. बिग स्क्रीन पर जैसे ही स्पाइक का रिप्ले चला, बल्लेबाज को पता चल गया कि गेंद हल्की सी ग्लव्स पर टकराई थी. टीवी अंपायर क्रिस गैफनी ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया.
रवींद्र जडेजा और बाकी भारतीय खिलाड़ी इस निर्णय से हैरान थे. जडेजा के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी और अंपायर टकर बिना किसी हावभाव के खड़े रहे. मानो कुछ हुआ ही ना हो.
सेनुरन मुथुसामी भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं. मुथुसामी के परदादा और परदादी तमिलनाडु के वेल्लूर से साउथ अफ्रीका आ गए थे. दिलचस्प बात यह है कि मुथुसामी 2019 में भी भारत दौरे पर आए थे, और उन्होंने विराट कोहली को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट लिया था.