न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, टीम इंडिया को हराकर बनी टेस्ट की वर्ल्ड चैम्पियन

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में टीम इंडिया को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट की वर्ल्ड चैम्पियन बन गई है. उसने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पहली ट्रॉफी पर कब्जा किया है.

न्यूजीलैंड 139 रनों के लक्ष्य को 45.5 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल किया. न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियमसन ने कप्तानी पारी खेली. उन्होंने नाबाद 52 रन बनाए. विलियमसन को अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर (नाबाद 47 रन) का अच्छा साथ मिली. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की. भारत की ओर से आर. अश्विन ने न्यूजीलैंड के दोनों विकेट झटके.

139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम संभलकर शुरुआत की. टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे की जोड़ी ने 33 रन जोड़े. रविचंद्रन अश्विन ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम लैथम (9) को ऋषभ पंत के हाथों स्टंप्स कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई.

उन्होंने इसके बाद दूसरे ओपनर डेवोन कॉनवे (19) को भी अपना शिकार बनाया. कॉनवे के आउट होने के बाद रॉस टेलर और केन विलियमसन ने मोर्चा संभाला. टेलर ने आक्रामक बैटिंग करते हुए दबाव हटाने में प्रमुख भूमिका निभाई.

