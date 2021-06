WTC Final में पंत को मिला बड़ा मौका, साउदी ने कर दी गिब्स वाली गलती

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल (WTC) के छठे और आखिरी दिन न्यूजीलैंड ने शानदार शुरुआत की. दिन के पहले घंटे में कीवी टीम ने भारतीय टीम को दो बड़े झटके दिए. ये दोनों सफलता काइल जेमिसन को मिली. उन्होंने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा का विकेट लिया.

जेमिसन ने इसके बाद एक और विकेट का मौका बना दिया था, लेकिन स्लिप में खड़े टिम साउदी ने ऋषभ पंत का कैच छोड़ दिया. पंत का कैच पारी के 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर छूटा. वह 5 रन पर खेल रहे थे. क्या साउदी ने न्यूजीलैंड के चैम्पियन बनने का बड़ा मौका गंवा दिया है, ये तो समय बताएगा. लेकिन फिलहाल उन्होंने एक बड़ा कैच तो जरूर छोड़ा है.

Kiwis right on top in the first hour, getting the big wickets of Kohli and Pujara. Would have been worse for India had Southee taken a regulation slip catch of Pant. Jamieson’s been brilliant. What a Test match he’s having. Indeed, what a brilliant career so far!