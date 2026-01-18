8 इनिंग्स और 4 शतक... भारतीय टीम के खिलाफ खूब चलते हैं डेरिल मिचेल, इंदौर ODI में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारत के खिलाफ 18 जनवरी (रविवार) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए ओडीआई मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने कमाल का प्रदर्शन किया. मिचेल ने 15 चौके और तीन छक्के की मदद से 131 गेंदों पर 137 रन बनाए. मिचेल का वनडे इंटरनेशनल में ये छठा शतक रहा. वहीं उनकी ओडीआई क्रिकेट में ये लगातार दूसरी सेंचुरी रही. मिचेल ने इससे पहले राजकोट ओडीआई में नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.
कीवी बैटर डेरिल मिचेल को भारतीय टीम के खिलाफ बल्लेबाजी काफी पसंद है. भारत में भारतीय टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. भारत में भारतीय टीम के विरुद्ध मिचेल अब तक 8 ओडीआई पारियों में 4 शतक जड़ चुके हैं. मिचेल से ज्यादा शतक भारत के खिलाफ भारत में एबी डिविलियर्स (5) ने लगाए थे.
देखा जाए तो डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ अब तक 13 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 74.10 की औसत से 741 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और दो अर्धशतक निकले. ये चारों शतक मिचेल ने भारत में ही लगाए हैं.
भारत में भारत के खिलाफ सर्वाधिक शतक (ODI)
5- एबी डिविलियर्स (11 पारियां)
4- डेरिल मिचेल (8 पारियां)
भारत के खिलाफ सर्वाधिक ODI शतक (कीवी बल्लेबाज)
5- नाथन एस्टल (29 पारियां)
4- डेरिल मिचेल (11 पारियां)
3- क्रिस केर्न्स (28 पारियां)
3- रॉस टेलर (34 पारियां)
भारत के खिलाफ ODI में बेस्ट औसत (मिनिमम 500 रन)
74.1- डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)
71.0- जॉर्ज बेली (ऑस्ट्रेलिया)
62.6- गैरी कर्स्टन (साउथ अफ्रीका)
61.4- जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
59.9- उस्मान ख्वाजा (ऑस्ट्रेलिया)
डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 176.00 की औसत से 352 रन बनाए. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने पहली बार 3 मैचों की वनडे द्विपक्षीय सीरीज में इतने रन बनाए हैं. भारत के खिलाफ पिछली सात पारियों में मिचेल के स्कोर 130, 134, 17, 63, 84, 131*, 137 रहे हैं.
तीन मैचों की ODI सीरीज में सर्वाधिक रन
360- बाबर आजम बनाम वेस्टइंडीज, 2016
360- शुभमन गिल बनाम न्यूजीलैंड, 2023
352- डेरिल मिचेल बनाम भारत, 2026
349- इमरुल कायेस बनाम जिम्बाब्वे, 2028
346- पथुम निसंका बनाम अफगानिस्तान, 2024
डेरिल मिचेल के अलावा न्यूजीलैंड के लिए इंदौर ओडीआई में ग्लेन फिलिप्स ने भी शतक जड़ा. फिलिप्स ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 106 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. पहली बार ऐसा हुआ है, जब भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों ने किसी ओडीआई मैच में शतक लगाए. फिलिप्स और मिचेल के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की पार्टनरशिप हुई.
भारत के खिलाफ ODI में सर्वोच्च स्कोर (कीवी बल्लेबाज)
145*- टॉम लैथम, ऑकलैंड, 2022;
140- माइकल ब्रेसवेल, हैदराबाद, 2023;
138- डेवोन कॉन्वे, इंदौर, 2023;
137- डेरिल मिचेल, इंदौर, 2026*
134- डेरिल मिचेल, वानखेड़े, 2023;
131*- डेरिल मिचेल, राजकोट, 2026;
130- डेरिल मिचेल, धर्मशाला, 2023
ODI में न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट साझेदारियां (बनाम भारत)
221*- टॉम लैथम & केन विलियमसन, ऑकलैंड, 2022;
219- डेरिल मिचेल & ग्लेन फिलिप्स, इंदौर, 2026
200- टॉम लैथम & रॉस टेलर, वानखेड़े, 2017;
190- स्कॉट स्टायरिस & रॉस टेलर, दांबुला, 2010