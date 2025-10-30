भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज (गुरुवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. यह महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल है, जो डे-नाइट मैच होगा. दोनों टीमों के बीच रोमांचक जंग की उम्मीद है.
साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराकर 2 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी है. फाइनल भी नवी मुंबई में होना है.
Good wishes, love and support from #TeamIndia fans across the nation ❤️ 🇮🇳
No better motivation ahead of a World Cup semi-final! 🙌
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now:
बहरहाल, दूसरे सेमीफाइल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली के खेलने पर सस्पेंस हैं. वहीं भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इस मुकाबले से रेगुलर ओपनर प्रतीका रावल बाहर हो गई हैं. ऐसे में उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. सवाल यह है कि क्या शेफाली अब स्मृति मंधाना के साथ ओपन करेंगी, क्योंकि वह सीधे इस टूर्नामेंट में आई हैं.
लेकिन अब भी टीम इंडिया सामने अब दो विकल्प हैं, या तो वही कॉम्बिनेशन रखा जाए (शेफाली की एंट्री प्रतीका की जगह) जो पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ था, या फिर अमनजोत कौर को मौका दिया जाए, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकती हैं. अमनजोत ने प्रतीका की गैरमौजूदगी में बांग्लादेश के खिलाफ 26 अक्टूबर को ओपनिंग की थी.
अगर अमनजोत को शामिल किया जाता है, तो हरलीन देओल की जगह खतरे में पड़ सकती है. हरलीन ने दिसंबर में वापसी के बाद अपनी पारियों के पहले 30 गेंदों में केवल 63.2 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. यह आंकड़ा टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर सकता है. वहीं अगर सेमीफाइनल में बारिश के कारण ओवर घटे, तो टीम में ऑलराउंडर को तरजीह देना और भी समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है.
Motivated. Confident. Full of belief. ✨
Shafali Verma is 𝘽𝙖𝙘𝙠 𝙞𝙣 𝘽𝙡𝙪𝙚 🇮🇳
🎥 Hear from the #TeamIndia opener ahead of the semi-final 👌
Get your #CWC25 tickets 🎟 now:
शेफाली के साथ मैदान में उतरेगी मंधाना, बदलेगा अंदाज?
भारतीय टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज स्मृति मंधाना इस टूर्नामेंट में टीम की सबसे बड़ी उम्मीद हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके पिछले पांच वनडे स्कोर अपने आप में रिकॉर्ड हैं. उन्होंने 105, 58, 117, 125 और 80 रन बनाए हैं, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी, और इस बार उनके साथ एक नया चेहरा होगा.
मंधाना की रेगुलर ओपनिंग पार्टनर प्रतीका रावल अब वर्ल्ड कप से बाहर हैं. यही जोड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 212 रनों की साझेदारी कर चुकी थी. अब शेफाली वर्मा उनके साथ ओपनिंग करेंगी, और यह बदलाव मंधाना के खेलने के अंदाज पर असर डाल सकता है.
आंकड़े बताते हैं कि जब शेफाली प्लेइंग इलेवन में होती हैं, तो मंधाना का औसत 51.83 और स्ट्राइक रेट 85.55 रहता है. इस जोड़ी में आमतौर पर शेफाली शुरुआती आक्रामक बल्लेबाजी करती हैं, जबकि मंधाना पारी को स्थिरता देती हैं. लेकिन जब शेफाली टीम से बाहर रहीं, मंधाना ने खुद अटैकिंग रोल अपनाया, प्रतीका के साथ खेले मैचों में उनका औसत 62.65 और स्ट्राइक रेट 108.75 रहा.
One 𝙏𝙚𝙖𝙢 🇮🇳
Vice-captain Smriti Mandhana & #TeamIndia are geared 🆙 for #INDvAUS 🙌
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now:
अब सवाल यह है कि शेफाली की वापसी के साथ यह “पुरानी-नई” जोड़ी कैसी शुरुआत करेगी? क्या मंधाना फिर से एंकर की भूमिका में दिखेंगी या दोनों मिलकर कंगारू बॉलिंग पर धावा बोलेंगी? इसका जवाब सेमीफाइनल की शाम देगा.
शेफाली वर्मा ने कहा-मैच में 200% दूंगी योगदान
महज 3 दिन पहले शेफाली वर्मा सूरत में हरियाणा की ओर से सीनियर वीमेंस टी20 ट्रॉफी में खेल रही थीं. महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल से पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और पूरी तरह कॉन्फिडेंस में दिखीं. मैच से पहले उन्होंने अपने तेवर दिखाए और कहा कि वह इस मौके के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
शेफाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था- मैं घरेलू क्रिकेट खेल रही थी और अच्छी फॉर्म में थी. सेमीफाइनल मेरे लिए कोई नई बात नहीं है. मैंने पहले भी कई बड़े नॉकआउट मैच खेले हैं. बस दिमाग शांत रखना है और खुद पर भरोसा बनाए रखना है मैंने ऐसे हालात पहले भी झेले हैं, इसलिए यह मेरे लिए नया नहीं है. मैं खुद को बार-बार यही कहूंगी कि शांत रहो और अपने गेम पर भरोसा रखो. मुझे पूरा यकीन है कि मैं अच्छा करूंगी 200% दूंगी.
वैसे सेमीफाइनल में शेफाली की एंट्री टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकती है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और पॉजिटिव एनर्जी भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शुरुआती बढ़त दिला सकती है.
ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11 :एलिसा हीली (कप्तान एवं विकेटकीपर), फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, बेथ मूनी, एशली गार्डनर, ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिन्यू, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शुट.
भारत की संभावित प्लेइंग 11: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, एन श्री चरणी, रेणुका सिंह.