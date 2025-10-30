scorecardresearch
 

Feedback

IND vs AUS: बार‍िश से धुला भारत-ऑस्ट्रेल‍िया वर्ल्डकप सेमीफाइनल तो क्या होगा? र‍िजर्व डे का भी है रूल... 4 पॉइंट्स में समझें सब कुछ

भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच गुरुवार (30 अक्टूबर) को वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नवी मुंबई में हैं, क्या इस मैच में बार‍िश खलल डालेगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में यह मैच धुला तो क्या होगा, आइए समझ लेते हैं. वैसे तो इस मैच के लिए र‍िजर्व डे का भी प्रावधान है, लेकिन र‍िजर्व डे में भी बार‍िश ने अड़ंगा डाला तो क्या होगा?

Advertisement
X
नवी मुंबई के इसी डीवाई पाट‍िल स्टेडियम में होनी है भारत और ऑस्ट्रेल‍िया की भ‍िड़ंत (Photo:Getty)
नवी मुंबई के इसी डीवाई पाट‍िल स्टेडियम में होनी है भारत और ऑस्ट्रेल‍िया की भ‍िड़ंत (Photo:Getty)

IND vs AUS World Cup SF, ICC reserve day rule explained: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल पर बारिश के बादल मंडरा रहे हैं. इस बात की पूरी आशंका है, नवी मुंबई में गुरुवार (29 अक्टूबर) को होने वाले इस मुकाबले में इंद्रदेव खलल डालेंगे. दूसरे सेमीफाइल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा. 

ध्यान रहे भारत का पिछला ग्रुप बांग्लादेश से नवी मुंबई में था, जो प्रभाव‍ित हुआ था. अब डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होने वाले इस अहम सेमीफाइनल में भी बारिश अहम भूमिका निभा सकती है. 

गुरुवार सुबह बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं. पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी बारिश रुक-रुक कर मैच में बाधा डाल सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

INDW vs AUSW Live Score, Women's World Cup. (AP Photo)
IND vs AUS सेमीफाइनल से पहले जानें मौसम का हाल, ये हो सकती है प्लेइंग 11 
MANDHANA
AUS के खिलाफ आग उगलता है मंधाना का बल्ला, कंगारुओं की नींद उड़ा देंगे ये आंकड़े 
sa vs eng
WC: लौरा वोल्वार्ट ने खेली 169 रनों की तूफानी पारी, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त 
Harmanpreet Kaur, Alyssa Healy
जब सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चटाई थी धूल, अकेले हरमन ने तोड़ा था कंगारुओं का गुरूर 
SA VS ENG
पहली बार ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची अफ्रीका, इंग्लैंड को 125 रनों से हराया 

अब सवाल है कि कि अगर गुरुवार को बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता तो क्या भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा? वर्ल्ड कप का फाइनल फ‍िर भारत या ऑस्ट्रेल‍िया में से कौन खेलेगा. साउथ अफ्रीकी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है. 

यह भी पढ़ें: WC Semi-Final: पहली बार ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को 125 रनों से हराया

Advertisement

इसका जवाब है, ब‍िल्कुल नहीं. ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) ने वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए हर मैच के लिए रिजर्व डे (Reserve Day) रखा है. 

अगर 30 अक्टूबर को मैच नहीं हो पाता है, तो यह मुकाबला 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. लेकिन अगर उस दिन भी बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता, तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि वह ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स टेबल में टीम इंड‍िया से ऊपर था. 


रिजर्व डे का रूल कैसे काम करता है?

  • नियम 1: मैच को निर्धारित दिन ही पूरा कराने की पूरी कोशिश की जाएगी. जरूरत पड़ने पर ओवरों की संख्या घटाई जा सकती है. 
  • नियम 2: अगर सेमीफाइनल के दिन बारिश के कारण 50 ओवर का मैच घटाकर कम ओवरों का हो जाता है और आगे खेल नहीं हो पाता, तो रिजर्व डे पर मैच दोबारा शुरू होने पर इसे फिर से 50 ओवर का माना जाएगा. 
  • नियम 3: अगर बारिश के बाद खेल दोबारा शुरू होता है और फिर दोबारा रुक जाता है, तो जो ओवर घटाए गए थे, वही गिनती रिजर्व डे पर भी जारी रहेगी. किसी नतीजे के लिए कम से कम 20 ओवर प्रति टीम का खेल जरूरी है. 
  • नियम 4: अगर रिजर्व डे पर भी बारिश से मैच रद्द हो जाता है, तो जो टीम ग्रुप स्टेज में अंक तालिका में ऊपर रही होगी, वह फाइनल में पहुंचेगी. 

ऐसे में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया यही चाहेगी कि गुरुवार को बारिश का खेल पर असर न पड़े. भारतीय गेंदबाजों के पास बादलों की मदद से फायदा उठाने का अच्छा मौका रहेगा, और घरेलू हालात में टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. वहीं ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तान एलिसा हीली के बिना उतरना पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है. वहीं भारतीय टीम में प्रतीका रावल की जगह इस मैच में शेफाली वर्मा, स्मृत‍ि मंधाना के सा‍थ ओपन‍िंंग करती द‍िखेंगी.   

Advertisement

मुंबई में येलो अलर्ट है जारी 
गुरुवार सुबह मुंबई में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, और सुबह करीब 7 बजे तक बिजली के साथ गरज-बरस होने की संभावना है_ AccuWeather के मुताबिक सुबह कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी, लेकिन उसके बाद आसमान साफ होने लगेगा. दिन की शुरुआत में बारिश की संभावना 55% तक है, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ होने से खिलाड़ियों और फैन्स दोनों को राहत मिलेगी. 
Mumbai weather

दोपहर 3 बजे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच शुरू होना है, तब मौसम क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल रहेगा. हल्की धूप, 33°C तापमान, और सिर्फ 20% बारिश की संभावना रहेगी.  शाम 7 बजे तक बारिश का खतरा घटकर 4% रह जाएगा, जिससे यह लगभग तय है कि मैच बिना किसी बड़ी बाधा के खेला जा सकेगा. 

डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. फ्लडलाइट की रोशनी में शुरुआत में गेंद थोड़ा स्विंग करती है, लेकिन जैसे-जैसे गेंद की चमक खत्म होती है, स्विंग भी कम हो जाती है. नवी मुंबई में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे शुरुआती 10 ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement