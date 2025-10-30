IND vs AUS World Cup SF, ICC reserve day rule explained: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल पर बारिश के बादल मंडरा रहे हैं. इस बात की पूरी आशंका है, नवी मुंबई में गुरुवार (29 अक्टूबर) को होने वाले इस मुकाबले में इंद्रदेव खलल डालेंगे. दूसरे सेमीफाइल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा.
ध्यान रहे भारत का पिछला ग्रुप बांग्लादेश से नवी मुंबई में था, जो प्रभावित हुआ था. अब डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होने वाले इस अहम सेमीफाइनल में भी बारिश अहम भूमिका निभा सकती है.
गुरुवार सुबह बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं. पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी बारिश रुक-रुक कर मैच में बाधा डाल सकती है.
अब सवाल है कि कि अगर गुरुवार को बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता तो क्या भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा? वर्ल्ड कप का फाइनल फिर भारत या ऑस्ट्रेलिया में से कौन खेलेगा. साउथ अफ्रीकी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है.
इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं. ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ने वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए हर मैच के लिए रिजर्व डे (Reserve Day) रखा है.
अगर 30 अक्टूबर को मैच नहीं हो पाता है, तो यह मुकाबला 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. लेकिन अगर उस दिन भी बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता, तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि वह ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया से ऊपर था.
रिजर्व डे का रूल कैसे काम करता है?
ऐसे में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया यही चाहेगी कि गुरुवार को बारिश का खेल पर असर न पड़े. भारतीय गेंदबाजों के पास बादलों की मदद से फायदा उठाने का अच्छा मौका रहेगा, और घरेलू हालात में टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. वहीं ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तान एलिसा हीली के बिना उतरना पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है. वहीं भारतीय टीम में प्रतीका रावल की जगह इस मैच में शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंंग करती दिखेंगी.
मुंबई में येलो अलर्ट है जारी
गुरुवार सुबह मुंबई में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, और सुबह करीब 7 बजे तक बिजली के साथ गरज-बरस होने की संभावना है_ AccuWeather के मुताबिक सुबह कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी, लेकिन उसके बाद आसमान साफ होने लगेगा. दिन की शुरुआत में बारिश की संभावना 55% तक है, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ होने से खिलाड़ियों और फैन्स दोनों को राहत मिलेगी.
दोपहर 3 बजे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच शुरू होना है, तब मौसम क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल रहेगा. हल्की धूप, 33°C तापमान, और सिर्फ 20% बारिश की संभावना रहेगी. शाम 7 बजे तक बारिश का खतरा घटकर 4% रह जाएगा, जिससे यह लगभग तय है कि मैच बिना किसी बड़ी बाधा के खेला जा सकेगा.
डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. फ्लडलाइट की रोशनी में शुरुआत में गेंद थोड़ा स्विंग करती है, लेकिन जैसे-जैसे गेंद की चमक खत्म होती है, स्विंग भी कम हो जाती है. नवी मुंबई में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे शुरुआती 10 ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है.