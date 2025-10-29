WC Semi-Final LIVE: साउथ अफ्रीका की टीम पहले कर रही बैटिंग, इंग्लैंड से है टक्कर

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वह 2 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. 18 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 93-0 है.

पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ीं थीं, तब साउथ अफ्रीका केवल 69 रन पर ऑलआउट हो गई थी और इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. लेकिन अब सेमीफाइनल में हालात बिल्कुल अलग हैं. दोनों टीमों का प्रदर्शन मजबूत रहा है और मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है.

जानें दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Head to Head)

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच अबतक 47 वनडे मैच खेले गए हैं. इसमें इंग्लैंड ने 36 बार जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 10 बार मैच जीती है. एक मैच बेनतीजा रहा है. कुल मिलाकर इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की हालिया फॉर्म को देखते हुए उलटफेर की संभावना बनी हुई है.

वर्ल्ड कप में कैसा रहा है प्रदर्शन

वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इंग्लैंड ने अबतक 7 मैच खेले हैं. इसमें 5 में उसे जीत मिली है, जबकि 1 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 7 में से 2 मैच हारे हैं और 5 में जीत हासिल की है. बता दें कि दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्तूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है. फाइनल मैच 2 नवंबर को होगा.

इंग्लैंड XI: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमॉन्ट, हीदर नाइट, नैट स्कीवर-ब्रंट (कप्तान), डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, ऐलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल

दक्षिण अफ्रीका XI: लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), टैजमिन ब्रिट्स, सने लूस, एनरी डर्कसन, मरिजान कैप, एनेके बॉश, सीनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादीन डी क्लार्क, आयाबोंगा खाका, नोंकुलुलेको मलाबा

