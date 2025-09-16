scorecardresearch
 

भारत-पाक‍िस्तान मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट नहीं होंगे र‍िप्लेस? PCB को आईना द‍िखाएगा ICC...ड‍िमांड होगी र‍िजेक्ट

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के उस अनुरोध पर आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, जिसमें उन्होंने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की मांग की थी. पर अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार, ICC पाकिस्तान के अनुरोध को खार‍िज कर देगी.

भारत-पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 का मुकाबला 14 स‍ितंबर को हुआ. (Photo: AP)
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पाकिस्तान की उस मांग को मानने वाला नहीं है, जिसमें उन्होंने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की बात कही थी. यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने को लेकर सामने आया.

हालांकि ICC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो ICC ऐसे अनुरोध बहुत कम मानती है और अपने पहले से नियुक्त रेफरी के साथ खड़ा रहेगा. 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस बात से नाराज है कि भारत के खिलाड़‍ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं म‍िलाया. PCB का कहना है कि मैच के टॉस के समय पाइक्रॉफ्ट ने दोनों कप्तानों से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी.

सोमवार को PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पुष्टि की कि उन्होंने ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में पाइक्रॉफ्ट पर खेल के नियम और खेल भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. 
यह भी पढ़ें: Exclusive: 'उनको जो करना है करें...', PCB की श‍िकायत पर BCCI की दो टूक, 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर सुनाई खरी-खरी
PCB

नकवी ने X पर ल‍िखा- PCB ने ICC में शिकायत दर्ज करवाई है कि मैच रेफरी ने ICC के आचार संहिता और क्रिकेट की भावना से जुड़े MCC नियमों का उल्लंघन किया है. PCB ने एशिया कप से तुरंत मैच रेफरी को हटाने की मांग की है. 

वहीं, भारतीय टीम के कप्तान सुर्यकुमार यादव ने हाथ ना मिलाने के फैसले पर बात की. उन्होंने कहा कि यह कदम हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए था. 

यह भी पढ़ें: Exclusive: 'कोई ख‍िलाड़ी पाकिस्तान से एश‍िया कप में खेलना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर...'

सूर्या के इस बयान से PCB का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसने पहले इस मामले की शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) से की और फिर इसे ICC तक पहुंचा दिया. 

PCB ने दी मैच छोड़ने की धमकी 
इसी बीच PCB ने धमकी दी कि अगर ICC ने पाइक्रॉफ्ट को बाकी एशिया कप टूर्नामेंट से नहीं हटाया तो वे अपने अगले ग्रुप A मैच, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ है, उसको नहीं खेलेंगे. बोर्ड का कहना है कि पाइक्रॉफ्ट का हस्तक्षेप मैच के बाद विवाद को और बढ़ा गया, जब सुर्यकुमार यादव और उनकी टीम भारत की सात विकेट की जीत के बाद अपने प्रतिद्वंदियों से हाथ नहीं मिलाए. 

पाइक्रॉफ्ट खेल के सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक हैं, जो 2009 से ICC के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी का हिस्सा हैं. एशिया कप के लिए ICC ने पाइक्रॉफ्ट के साथ-साथ पूर्व वेस्ट इंडीज कप्तान रिची रिचर्डसन को भी नामित किया था. वर्तमान एलीट पैनल में भारत के जवागल श्रीनाथ, न्यूजीलैंड के जेफ क्रो और श्रीलंका के रंजन मदुगले भी शामिल हैं. 

तो फिर पाकिस्तान ऑटोमैट‍िक एश‍िया कप से होगा बाहर...
पाइक्रॉफ्ट फिलहाल पाकिस्तान और UAE के बीच होने वाले अहम ग्रुप मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाले हैं. अगर ICC अपने फैसले पर अडिग रहा और पाकिस्तान ने बहिष्कार की धमकी को सच कर दिखाया, तो सलमान अली आगा एंड कंपनी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. ऐसे में पाकिस्तान का मैच फॉरफिट (forfeiture: मैच छोड़ना) हो जाएगा, UAE को ऑटोमैटिक जीत मिल जाएगी और वह सुपर 4 में जगह बना लेगा. पाकिस्तान ओमान पर मिली जीत से सिर्फ 2 अंकों पर रह जाएगा. 

क्वालिफिकेशन का समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है. सोमवार को अबू धाबी में UAE ने ओमान को 42 रन से हराकर अपने मौके मजबूत किए और पाकिस्तान के साथ 2 अंक पर आ गया. अगर पाकिस्तान बुधवार का मैच छोड़ता है, तो UAE के 4 अंक हो जाएंगे और वह भारत के साथ सुपर 4 में पहुंच जाएगा, जिसने पहले ही 2 जीत के साथ ग्रुप में टॉप कर लिया है. इस तरह बाहर होना पाकिस्तान के लिए खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा. 

अगर पाकिस्तान मैदान में उतरता है, तो UAE के खिलाफ यह मुकाबला नॉकआउट जैसा होगा, जहां विजेता सीधे सुपर 4 में जाएगा. अब फैसला पूरी तरह PCB और मोहसिन नकवी के हाथ में है, जबकि ICC अपने जवाब पर विचार कर रहा है. 


 

