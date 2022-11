इमरान खान को भारत से मिले उस मेडल की कहानी, जो 3 हजार रुपये में 'बिक' गया!

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष करने में जुटे हैं. प्रधानमंत्री पद से तख्ता पलट हुआ तो एक बार फिर लोगों को मोर्चे निकालने वाले इमरान खान को देखने को मौका मिला. राजनीति के गलियारों से इतर अब इमरान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट की वजह से.



इसका कारण बना है साल 1987 में भारत से मिला एक मेडल, जो इस वक्त पाकिस्तानी खबरों में छाया हुआ है. इस मेडल के पीछे की कहानी क्या है, इमरान खान और भारत से इसका क्या कनेक्शन है जानिए...



पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि इमरान खान ने भारत से मिले एक गोल्ड मेडल को सिर्फ 3000 रुपये में बेच दिया था. इस बयान से खलबली मची और अलग-अलग दावे पेश किए गए, इस बीच पाकिस्तान के ही एक क्वॉइन कलेक्टर ने जानकारी दी कि उन्होंने एक ऑक्शन में इमरान खान के उस गोल्ड मेडल को खरीद लिया था.

Amazing story. Shakeel Ahmad from Kasur bought a Gold Medal just for 3000 Rs in 2014 and after some time he came to know that this Gold Medal was given to ⁦@ImranKhanPTI⁩ by Cricket Club of India in 1987 in Mumbai. He donated that Gold Medal to Pakistan Cricket Board. pic.twitter.com/Elh371eyF7