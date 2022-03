Women's World Cup: टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ीं- इंग्लैंड ने नीचे धकेला, जानिए सेमीफाइनल का गणित

न्यूजीलैंड में खेले जा रहे ICC वुमन्स वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसका बड़ा कारण पॉइंट्स टेबल में इंग्लिश टीम का ऊपर आना है. गुरुवार को इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराकर नेट रनरेट में लंबी छलांग लगाई है, जिससे टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को अपना अगला मैच हर हाल में जीतना होगा. यह मुकाबला सेमीफाइनल में पहुंच चुकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो आसान नहीं होगा. यदि टीम इंडिया हारी तो बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड टीम हारकर भी बेहतर नेट रनरेट के चलते क्वालिफाई कर जाएगी. उसके साथ चौथी सेमीफाइनलिस्ट वेस्टइंडीज हो जाएगी.

इंग्लैंड का अगला मैच आसान, भारत के सामने चुनौती

जबकि इंग्लैंड का आखिरी मैच बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 27 मार्च को है. ऐसे में इंग्लैंड का जीतना लगभग तय है. उस स्थिति में टीम इंडिया भी यदि साउथ अफ्रीका को हराती है, तो क्वालिफाई करेगी.

यदि हारती है, तो वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. यानी अभी भी भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की एक ही उम्मीद है कि वह साउथ अफ्रीका को हर हाल में हरा दे. भारत का अगला मैच भी 27 मार्च को ही होगा.

Which teams will claim the final two spots in #CWC22? 🤔 pic.twitter.com/yTwNH5Xp4J