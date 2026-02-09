scorecardresearch
 
'जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, वहीं लौटूंगा...', सर्जरी के बाद हर्षित राणा का इमोशनल पोस्ट

हर्षित राणा के बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की भारतीय टीम में एंट्री हुई. सिराज ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पहले ग्रुप मुकाबले में तीन विकेट लेकर भारत की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई.

हर्षित राणा की सर्जरी कामयाब रही. (Photo: Instagram/@harshit_rana_06)
हर्षित राणा की सर्जरी कामयाब रही. (Photo: Instagram/@harshit_rana_06)

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जब युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की गंभीर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए. जांच के बाद पता चला कि हर्षित के दाएं घुटने में लेटरल मेनिस्कस इंजरी हुई है. मेडिकल टीम ने उन्हें तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करवाया.

अब वह कुछ हफ्तों तक आराम करेंगे और धीरे-धीरे अपनी फिटनेस पर काम शुरू करेंगे. अब हर्षित राणा ने अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर सर्जरी के बाद की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है, अब मेरा पूरा फोकस रिकवरी पर है और जल्द ही उस काम में लौटना चाहता हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हर्षित राणा को यह चोट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मैच के दौरान लगी थी. उन्होंने उस मुकाबले में सिर्फ एक ओवर ही गेंदबाजी की, जिसमें 16 रन दिए. ओवर खत्म होते-होते उनके घुटने में परेशानी बढ़ गई और वह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी माना था कि हर्षित की स्थिति चिंताजनक लग रही थी.

अब रिहैब करेंगे हर्षित राणा
सर्जरी के बाद हर्षित राणा अब रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरेंगे. बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) की मेडिकल टीम की निगरानी में उनकी रिकवरी होगी और फिटनेस हासिल करने के बाद वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे. वहां उनकी वापसी को लेकर अगला रोडमैप तय किया जाएगा.

हर्षित राणा के बाहर होने के बाद भारतीय टीम ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया. आईसीसी ने भी अपने आधिकारिक बयान में पुष्टि की थी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान लगी दाएं घुटने की चोट के कारण हर्षित टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं.

टीम इंडिया और फैन्स को उम्मीद है कि हर्षित राणा जल्द पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे. पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक बल्लेबाजी से टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीता था, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति टीम के लिए बड़ा नुकसान मानी जा रही है.

