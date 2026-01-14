scorecardresearch
 
WPL में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनीं

हरमनप्रीत कौर ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 71 रनों की शानदार पारी खेलकर WPL में 1,000 रन पूरे किए. ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय बल्लेबाज़ बन गई हैं. उनकी कप्तानी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 193 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल किया. यह जीत मुंबई का सबसे बड़ा रन चेज रही.

हरमनप्रीत कौर ने महिला प्रीमियर लीग में पूरे किए एक हजार रन (Photo: ITG)
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को एक यादगार पारी खेली. गुजरात जायंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने टूर्नामेंट में 1,000 रन पूरे कर लिए. ऐसा करने वाली वो वाली पहली भारतीय बल्लेबाज़ बन गई हैं. उनकी इस पारी की बदौलत मुंबई ने 193 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट से शानदार जीत हासिल की.

हरमनप्रीत कौर ने किया कमाल

इस पारी के साथ हरमनप्रीत WPL इतिहास में 1,000 रन पूरे करने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं. उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ नैट स्किवर-ब्रंट ने हासिल की थी. मैच से पहले हरमनप्रीत को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 55 रनों की जरूरत थी, जिसे उन्होंने मुंबई की पारी के 18वें ओवर में पूरा किया. उन्होंने राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर चौका लगाकर 1,000 रन का आंकड़ा पार किया.

गुजरात के खिलाफ अजेय रिकॉर्ड

पंजाब के मोगा की रहने वाली 36 वर्षीय हरमनप्रीत ने 43 गेंदों पर 71 रनों की शानदार मैच जिताऊ पारी खेली. उनकी इस पारी में ताकत, टाइमिंग और दबाव में संयम साफ नजर आया. इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड 8-0 कर लिया.

हरमनप्रीत अब WPL इतिहास में 1,000 रन बनाने वाली पहली कप्तान भी बन गई हैं. वह 1,018 रनों के साथ ऑल-टाइम रन लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. पहले नंबर पर उनकी ही टीम की नैट स्किवर-ब्रंट हैं, जिनके नाम 1,101 रन हैं. मेग लैनिंग 996 रनों के साथ तीसरे, एलिस पेरी 972 रनों के साथ चौथे और शेफाली वर्मा 887 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

यह भी पढ़ें: कौन हैं आयुषी सोनी? जिन्हें जबरन किया गया रिटायर्ड आउट, WPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

WPL इतिहास की टॉप 5 रन-स्कोरर खिलाड़ी:

नैट स्किवर-ब्रंट – 1101
हरमनप्रीत कौर – 1018
मेग लैनिंग – 996
एलिस पेरी – 972
शेफाली वर्मा – 887

मेग लैनिंग बुधवार को एक्शन में लौटेंगी, जब यूपी वॉरियर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से नवी मुंबई में होगा. वह WPL में 1,000 रन पूरे करने वाली तीसरी बल्लेबाज़ बन सकती हैं.

मुंबई की यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक रही. यह इस मैदान पर सबसे बड़ा सफल रन चेज था, WPL में मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा रन चेज और टूर्नामेंट की यादगार जीतों में से एक रहा. हरमनप्रीत का इस मैच को फिनिश करना इस जीत को और खास बना गया.

WPL 2026 मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत को 2.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. वह इस भरोसे पर पूरी तरह खरी उतरी हैं. दो बार (2023 और 2025) WPL खिताब जीत चुकी कप्तान हरमनप्रीत ने एक बार फिर साबित किया कि वह मुंबई इंडियंस टीम की असली धड़कन हैं.

लेटेस्ट

