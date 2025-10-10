scorecardresearch
 

55/0 फ‍िर 102 पर 6 व‍िकेट ... वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से हार पर भड़कीं कप्तान हरमनप्रीत कौर, इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

व‍िशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ भारतीय टीम को हार मिली. मैच के बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन में टीम इंड‍िया की कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बताया कि भारतीय टीम से मैच के दौरान चूक कहां हुई, क्यों भारतीय टीम को हार मिली.

हरमनप्रीत कौर ने बताया भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप 2025 में क्यों हार गई (Photo: PTI)
हरमनप्रीत कौर ने बताया भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप 2025 में क्यों हार गई (Photo: PTI)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच व‍िशाखापत्तनम में गुरुवार (9 अक्टूबर) को वुमेंस वर्ल्ड कप का मैच हुआ. जहां भारतीय टीम को 3 विकेट से हार मिली. ऋचा घोष की 77 गेंदों में खेली गई 94 रनों की शानदार पारी बेकार गई, ऋचा पर नादिन डिक्लर्क (84 नाबाद) की पारी भारी पड़ गई. 

252 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड (70 रन), क्लो ट्रायोन    (49 रन) और नादिन डिक्लर्क की मैच जिताऊ पारी पर टिकी रही. ड‍िक्लर्क ने सिर्फ 54 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 8 चौके शामिल थे. इस तरह अफ्रीकी टीम ने 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर 252 रन बना लिए. 

भारत की ओर से ऋचा घोष ने 77 गेंदों में 94 रन ठोके और टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला. भारत की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन 55 बिना नुकसान से स्कोर 26वें ओवर में 102/6 हो गया. ऐसे में ऋचा ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 4 छक्के लगाए, जिससे टीम 49.5 ओवर में 251 रन तक पहुंच सकी. 

हरमनप्रीत कौर ने बताया टॉप ऑर्डर को हार का ज‍िम्मेदार 
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि  अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई. महिला वर्ल्ड कप के इस मैच में भारत को तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 
यह भी पढ़ें: IND vs SA Highlights: डिक्लर्क ने पलटी बाजी... भारतीय टीम का विजयरथ रुका, साउथ अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में हराया

हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, “हम टॉप ऑर्डर के तौर पर जिम्मेदारी नहीं ले सके. हमें चीजें बदलनी होंगी और बड़ी पारियां खेलनी होंगी. टूर्नामेंट लंबा है, हमें पॉजिटिव रहना होगा. ये मुश्किल मैच था, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला.” खुद हरनमप्रीत ने मैच में 24 गेंदों पर 9 रन बनाए. वहीं हरलीन देओल (13), जेम‍िमा रोड्र‍िग्स (0) और दीप्त‍ि शर्मा (4) बल्ले से फ्लॉप रहीं.  

हरमनप्रीत ने घोष की तारीफ करते हुए कहा,“ऋचा हमारे लिए शानदार खिलाड़ी रही हैं. आज उनकी हिटिंग देखकर बहुत अच्छा लगा. वह बड़ी पारियां खेलने में सक्षम हैं, उम्मीद है कि वे इसी तरह आगे भी प्रदर्शन करती रहें.”

प्लेयर ऑफ द मैच बनीं नादिन डिक्लर्क ने कहा, “मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती.  हमने कई अच्छी चीजें कीं और आखिर तक डटे रहकर मैच खत्म करना शानदार अहसास है. भारत को उनकी जमीन पर हराना बहुत बड़ी बात है. ”

जब कप्तान लौरा वोलवार्ड 36वें ओवर में 142 के स्कोर पर आउट हुईं, तब अफ्रीका लक्ष्य से काफी दूर थी। लेकिन क्लो ट्रायोन और ड‍ि क्लर्क ने सातवें विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी कर मैच पलट दिया. 

 

---- समाप्त ----
TOPICS:

लेटेस्ट

