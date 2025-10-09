scorecardresearch
 

IND vs SA LIVE: भारत-साउथ अफ्रीका मैच में बारिश का खलल, देर से होगा टॉस

India vs South Africa, Women's World Cup 2025: भारतीय टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी. अब उसका सामना उस साउथ अफ्रीकी टीम से है, जिसने न्यूजीलैंड को हराया था.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.(Photo: Getty Images)
IND vs SA, Women's World Cup Live Score:आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-10 में आज (9 अक्टूबर) भारत का सामना साउथ अफ्रीका से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में है. मुकाबले में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कमान संभालने जा रही हैं. वहीं लौरा वोलवार्ड साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तान हैं. मुकाबले में बारिश के चलते टॉस में देरी हुई है.

भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शुरुआती दोनों मुकाबले जीते थे. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 59 रनों से जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान को 88 रनों से पीटा था. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. फिर उसने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया. भारत-साउथ अफ्रीका मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

देखा जाए तो वूमेन्स ओडीआई में भारतीय टीम का पलड़ा साउथ अफ्रीका पर भारी रहा है. अब तक दोनों के बीच 33 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 20 मैचों में जीत हासिल की. जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मुकाबले जीते. एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाया.

भारत vs साउथ अफ्रीका (H2H)
कुल वूमेन्स ओडीआई: 33
भारत ने जीते: 20
साउथ अफ्रीका ने जीते: 12
बेनतीजा:1

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: लौरा वोलवार्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिजाने कैप, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लार्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शंगासे, काराबो मेसो और एनेरी डर्कसन.

भारतीय टीम का फुल स्क्वॉड: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अमनजोत कौर, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी और राधा यादव.

---- समाप्त ----
