Ind Vs Aus: ऑस्ट्रेलिया संग जंग से पहले कोहली-हार्दिक की मस्ती, शेयर किया डांस वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज़ का पहला मैच 20 सितंबर को पंजाब के मोहाली में खेला जाना है. दोनों ही टीमें मोहाली पहुंच गई हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई है. इस सबके बीच मस्ती भी जारी है, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने रविवार शाम को विराट कोहली के साथ एक डांस वीडियो पोस्ट किया है.



दोनों ही खिलाड़ी प्रैक्टिस से वक्त निकालकर इंस्टाग्राम रील बनाते हुए नज़र आए. चश्मा लगाए हुए विराट कोहली और हार्दिक पंड्या ने यहां कूल डांस स्टेप किए और हर किसी का दिल जीत लिया. दोनों के इस डांस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

You know how we do 😎 @imVkohli pic.twitter.com/YAJVUB5bYP