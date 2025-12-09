हार्दिक का ऑलराउंड शो, बॉलर्स का मैजिक... कटक में सूर्या ब्रिगेड ने ऐसे साउथ अफ्रीका को किया चित

कटक में खेले गए भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच में भारतीय टीम ने 101 रनों से जीत हासिल की. इस महाजीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की इस टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रनों का टारगेट मेहमान टीम के सामने रखा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम महज 74 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इस जीत के हीरो हार्दिक पंड्या रहे, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना जलवा बिखेरा. आइए जानते हैं इस मैच के हीरोज के बारे में...
पहले बात हार्दिक पंड्या की
हार्दिक पंड्या ने 74 दिनों के बाद टीम इंडिया के लिए वापसी की थी. एशिया कप में लगी चोट के चलते वह बाहर हुए थे. लेकिन इस मैच में उन्होंने क्या वापसी की. 12वें ओवर में जब हार्दिक बल्लेबाजी के लिए उतरे तो भारत की हालत ठीक नहीं थी. उस वक्त भारत का स्कोर 78-4 था. लेकिन हार्दिक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाकर 59 रनों की नाबाद पारी खेली और 25 गेंदों में फिफ्टी जड़ दी. उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 175 रन बनाए.
वहीं, हार्दिक का जलवा गेंदबाजी में भी दिखा. हार्दिक ने दो ओवर में केवल 16 रन दिए और एक विकेट झटका. टी20 में विकेटों के शतक से अब वो केवल एक विकेट ही दूर हैं.
भारतीय गेंदबाजों का शिकंजा
इस मैच की सबसे खास बात ये रही की भारत का हर गेंदबाज प्रभावी रहा. कप्तान सूर्या ने इस मैच में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी ने विकेट झटके. अर्शदीप को दो, बुमराह-वरुण और अक्षर को 2-2 विकेट मिले. वहीं, हार्दिक और शिवम दुबे को 1-1 सफलता मिली. बुमराह ने इसी के साथ टी20 करियर में 100 विकेट पूरे किए. तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट लेने वाले वो दुनिया के कुछ चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं.
भारत की ये जीत क्यों है खास
भारत की ये 101 रनों की जीत कई मायनो में खास है. दो महीने बाद भारत को टी20 वर्ल्ड कप खेलना है. इसके लिए भारत के पास अब सिर्फ 9 मैच बचे हैं. यानी तैयारियों के लिए हर मुकाबला अहम है. भारत को 4 मैच साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, जबकि न्यूजीलैंड के साथ जनवरी में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इसके बाद 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा. उससे पहले भारत की ये जीत उसके मनोबल को बढ़ाने वाली है.