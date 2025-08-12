BCCI New President: क्या बीसीसीआई का अध्यक्ष बदलेंगे? 70 साल के इस दिग्गज की जगह कौन लेगा... जानें बड़ा अपडेट

BCCI New President: क्या BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) को नया अध्यक्ष मिलने वाला है यह सवाल इस समय बेहद चर्चा में है. टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी पिछले महीने 70 साल के हो गए थे, लेकिन मंगलवार को संसद में नेशनल स्पोर्ट्स बिल पास होने के बाद वे कम से कम सितंबर में होने वाली BCCI की वार्षिक आम बैठक (AGM) तक बोर्ड अध्यक्ष बने रहेंगे.
अगर BCCI के राज्य संघ के सदस्य चाहें तो बिन्नी 75 साल की उम्र तक इस पद पर रह सकते हैं. अब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के पदाधिकारियों के लिए यही उम्र सीमा तय की गई है. जिनके अंतरराष्ट्रीय संगठन (जैसे ICC) में उम्र को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है, वहां यह लागू होगी.
एक बोर्ड सूत्र ने PTI को बताया- बिन्नी सितंबर की बैठक तक बने रहेंगे. उन्हें नया कार्यकाल मिलेगा या नहीं, यह सदस्यों और BCCI से जुड़े प्रभावशाली लोगों के फैसले पर निर्भर करेगा.
नेशनल स्पोर्ट्स बिल के तहत अब BCCI भी आएगा, लेकिन RTI (सूचना का अधिकार) का कानून उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह बोर्ड सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं लेता.
BCCI की लीगल टीम अभी बिल के नियमों को ध्यान से पढ़ रही है. सूत्र ने कहा- बिल अभी पास हुआ है, हमारे पास इसे समझने और चर्चा करने का समय है. फिर सभी हितधारकों से, जिसमें सीनियर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी शामिल होंगे, राय ली जाएगी. खासकर इसलिए क्योंकि क्रिकेट 2028 ओलंपिक में खेला जाएगा. रोजर बिन्नी अक्टूबर 2022 में BCCI अध्यक्ष बने थे, उन्होंने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह ली थी.