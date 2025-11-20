हरभजन सिंह व‍िवादों में हैं, दरसअल, एक मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाया है. ये वाकया अबू धाबी T10 में 19 नवंबर को हुए मैच के दौरान हुआ.हरभजन सिंह खुद भी पाकिस्तान संग क्रिकेट संबंध खत्म करने की वकालत कर चुके हैं, ऐसे में उनके ताजा वायरल वीडियो ने बवाल मचा दिया है.

ध्यान रहे एश‍िया कप के दौरान भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तानी ख‍िलाड़‍ियों से पूरे टूर्नामेंट के दौरान हाथ नहीं मिलाया था. हरभजन ने भी तब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्होंने यह भी कहा था कि भारत-पाक संबंधों में सुधार के बिना क्रिकेट नहीं होना चाहिए.

लेकिन अब हरभजन ने जिस तरह मैच के बाद शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाया, उससे उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर दिखा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं.

हरभजन सिंह 19 नवंबर को हुए मैच में एस्पिन स्टैलियंस (Aspin Stallions) की कप्तानी कर रहे थे. वहीं शाहनवाज दहानी नॉर्दर्न वॉरियर्स Northern Warriors ) की टीम से खेल रहे थे. मैच को वॉर‍ियर्स ने 4 रनों से अपने नाम किया.

वॉर‍ियर्स ने पहले बल्लेबाजी की और इस दौरान जॉनसन चार्ल्स ने नाबाद 55 तो कोल‍िन मुनरो ने 38 नाबाद बनाए. इस तरह न‍िर्धार‍ित 10 ओवर्स में उन्होंने 114/1 का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में हरभजन सिंह की कप्तानी वाली एस्पिन स्टैलियंस टारगेट से 4 रन पीछे रह गई. 'प्लेयर ऑफ द मैच' शाहनवाज दहानी ही रहे, ज‍िन्होंने 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं उन्होंने आख‍िरी ओवर में 8 रन भी ड‍िफेंड किए. दहानी के दोनों विकेट आख‍िरी ओवर में ही आए.

रनचेज के दौरान हरभजन सिंह मैच की आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए, जिसके साथ उनकी टीम हार गई. मैच खत्म होने के बाद हरभजन ने नॉर्दन वॉरियर्स के सारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, इसी दौरान शाहनवाज दहानी से भी उनके सामने आए और उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया.

Harbhajan Singh handshake with Shahnawaz Dahani. Ab kahan gai patriotism indians ki. #AbuDhabiT10 @iihtishamm pic.twitter.com/4ZFfgP2ld3 — Ather (@Atherr_official) November 19, 2025

ध्यान रहे यह T10 (10 ओवर प्रत‍ि टीम) टूर्नामेंट 18 नवंबर से शुरू हुआ है, इसका फाइनल 30 नवंबर को होगा. अबू धाबी T10 में क्वेटा कैवेलरी, नॉर्दर्न वॉरियर्स, विस्टा राइडर्स, डेक्कन ग्लैडिएटर्स, यूएई बुल्स, एस्पिन स्टैलियंस, अजमान टाइटंस, रॉयल चैंप्स, दिल्ली बुल्स जैसी टीम खेल रही हैं.



WCL में पाकिस्तानी टीम के ख‍िलाफ नहीं खेले थे हरभजन

31 जुलाई को वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के सेमीफाइनल में भारत चैम्पियंस ने पाकिस्तान चैम्पियंस के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था. तब शिखर धवन, इरफान पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट से हटने की बात कही थी.

तब पूरी टीम ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का मुकाबला नहीं खेलना चाहते. टीम ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ किसी भी द्विपक्षीय खेल संबंध के खिलाफ देश के रुख का हवाला दिया था. हालांकि अब हरभजन सिंह शाहनवाज दहानी संग मैच खेलकर व‍िवादों में घ‍िर गए हैं.

