scorecardresearch
 

Feedback

हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी से हाथ म‍िलाया, मैच में कप्तानी भी की, VIDEO से मचा बवाल

अबू धाबी T10 टूर्नामेंट में हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी ख‍िलाड़ी शाहनवाज दहानी के साथ हाथ मिलाया. वहीं हरभजन उनकी टीम के खिलाफ भी मैच के बाद हाथ भी मिलाते हुए दिखे. हरभजन सिंह के इस वीड‍ियो के वायरल होने के बाद सोशल मीड‍िया जमकर हल्ला मचा हुआ है.

Advertisement
X
हरभजन सिंह ने शाहनवाज दहानी से हाथ म‍िलाया
हरभजन सिंह ने शाहनवाज दहानी से हाथ म‍िलाया

हरभजन सिंह व‍िवादों में हैं, दरसअल, एक मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाया है. ये वाकया अबू धाबी T10 में 19 नवंबर को हुए मैच के दौरान हुआ.हरभजन सिंह खुद भी पाकिस्तान संग क्रिकेट संबंध खत्म करने की वकालत कर चुके हैं, ऐसे में उनके ताजा वायरल वीडियो ने बवाल मचा दिया है. 

ध्यान रहे एश‍िया कप के दौरान भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तानी ख‍िलाड़‍ियों से पूरे टूर्नामेंट के दौरान हाथ नहीं मिलाया था. हरभजन ने भी तब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्होंने यह भी कहा था कि भारत-पाक संबंधों में सुधार के बिना क्रिकेट नहीं होना चाहिए.

लेकिन अब हरभजन ने जिस तरह मैच के बाद शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाया, उससे उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर दिखा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: 'पहले संबंध सुधरें, फ‍िर', एश‍िया कप में भारत-पाकिस्तान के मैच पर हरभजन सिंह भड़के, कहा- क्रिकेट और बिजनेस...

सम्बंधित ख़बरें

IND vs SA मैच से पहले जानें Eden Gardens का Test Record 
Gautam Gambhir and Yuvraj Singh
'अर्जन वैली ने...', युवराज ने गंभीर को किया 'एन‍िमल' स्टाइल में बर्थडे व‍िश 
India's Virat Kohli plays a shot during the ICC Champions Trophy one-day international (ODI) semi-final cricket match between Australia and India at the Dubai International Stadium in Dubai
'कोहली के 2 शतक पक्के...', IND vs AUS सीरीज से पहले हरभजन ने की भविष्यवाणी 
Congratulations to the new BCCI team, focusing on the development of the sport.
हरभजन सिंह ने BCCI की नई टीम को दी बधाई, देखें क्या कहा? 
Harbhajan singh reaction on Pakistan
'बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे...', संडे नहीं अगले साल होगा भारत का PAK से मैच, हरभजन ने लिए मजे 

हरभजन सिंह 19 नवंबर को हुए मैच में एस्पिन स्टैलियंस (Aspin Stallions) की कप्तानी कर रहे थे. वहीं शाहनवाज दहानी नॉर्दर्न वॉरियर्स Northern Warriors ) की टीम से खेल रहे थे. मैच को वॉर‍ियर्स ने 4 रनों से अपने नाम किया. 
यह भी पढ़ें: 'तब तक ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे...', संडे नहीं अगले साल होगा भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, हरभजन सिंह ने लिए मजे, VIDEO

Advertisement

वॉर‍ियर्स ने पहले बल्लेबाजी की और इस दौरान जॉनसन चार्ल्स ने नाबाद 55 तो कोल‍िन मुनरो ने 38 नाबाद बनाए. इस तरह न‍िर्धार‍ित 10 ओवर्स में उन्होंने 114/1 का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में हरभजन सिंह की कप्तानी वाली एस्पिन स्टैलियंस टारगेट से 4 रन पीछे रह गई. 'प्लेयर ऑफ द मैच' शाहनवाज दहानी ही रहे, ज‍िन्होंने 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं उन्होंने आख‍िरी ओवर में 8 रन भी ड‍िफेंड किए. दहानी के दोनों विकेट आख‍िरी ओवर में ही आए. 
यह भी पढ़ें: 'हमारे जवान घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं...', एश‍िया कप में पाकिस्तान संग खेलने पर हरभजन सिंह भड़के, सुनाई खरी-खरी

रनचेज के दौरान हरभजन सिंह मैच की आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए, जिसके साथ उनकी टीम हार गई. मैच खत्म होने के बाद हरभजन ने नॉर्दन वॉरियर्स के सारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, इसी दौरान शाहनवाज दहानी से भी उनके सामने आए और उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया.

ध्यान रहे यह T10 (10 ओवर प्रत‍ि टीम) टूर्नामेंट 18 नवंबर से शुरू हुआ है, इसका फाइनल 30 नवंबर को होगा. अबू धाबी T10 में क्वेटा कैवेलरी, नॉर्दर्न वॉरियर्स, विस्टा राइडर्स, डेक्कन ग्लैडिएटर्स, यूएई बुल्स, एस्पिन स्टैलियंस, अजमान टाइटंस, रॉयल चैंप्स, दिल्ली बुल्स जैसी टीम खेल रही हैं. 

यह भी पढ़ें: भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से किया इनकार, "भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से किया इनकार, WCL के सेमीफाइनल में होनी थी भिड़ंत

Advertisement

WCL में पाकिस्तानी टीम के ख‍िलाफ नहीं खेले थे हरभजन 
31 जुलाई को वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के सेमीफाइनल में भारत चैम्पियंस ने पाकिस्तान चैम्पियंस के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था. तब शिखर धवन, इरफान पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट से हटने की बात कही थी. 

तब पूरी टीम ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का मुकाबला नहीं खेलना चाहते. टीम ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ किसी भी द्विपक्षीय खेल संबंध के खिलाफ देश के रुख का हवाला दिया था. हालांकि अब हरभजन सिंह शाहनवाज दहानी संग मैच खेलकर व‍िवादों में घ‍िर गए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement