टीम इंड‍िया के स्टार क्रिकेटर रहे हरभजन सिंह ने साफ कहा है कि भारत को आने वाले एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए. उनका मानना है कि पहले देश, फिर खेल. उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की कुर्बानियों का जिक्र किया और पूछा कि मीडिया पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों देता है? हरभजन खुद उस इंडिया चैम्प‍ियंस टीम का हिस्सा थे, जिसने WCL में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था.

हरभजन सिंह यहीं नहीं रुके और बोले- खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, हम उनको इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों देते हैं? भज्जी ने साफ किया कि भारत को एश‍िया कप का बायकॉट करना चाहिए. एश‍िया कप की शुरुआत 9 स‍ितंबर से हो रही है.



हरभजन हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप ऑफ लीजेंड्स (WCL) का हिस्सा थे, जहां इंडिया चैम्प‍ियंस टीम ने ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल दोनों में पाकिस्तान चैम्प‍ियंस के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया. इस टीम में शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और यूसुफ पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे. यह फैसला पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद लिया गया था. हरभजन ने कहा कि 'देश सबसे पहले' है.

भज्जी का मानना है कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पड़ोसी देश के खिलाफ खेलने से इनकार करना चाहिए. उन्होंने कहा- उन्हें समझना चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, बात इतनी सी है, मेरे लिए, हमारे देश का वह जवान जो सीमा पर खड़ा है, जिसकी फैम‍िली कई बार उसे देख भी नहीं पाती है. उनकी शहादत हो जाती है, वो घर वापस नहीं लौट पाते हैं. उनका इतनी बड़ी सेक्रिफाइस (बलिदान) हम सबके लिए बहुत बड़ा है.



ऐसे में, यह तो बहुत छोटी सी बात है कि हम एक क्रिकेट मैच भी न छोड़ पाएं. TOI से बातचीत में हरभजन सिंह ने कहा- ऐसे में इस चीज की तुलना बहुत छोटी चीज है.

हरभजन सिंह सरकार के रुख से सहमत

हरभजन ने कहा- हमारी सरकार का भी यही रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो, और हम जाकर क्रिकेट खेलें, जब तक ये बड़े मुद्दे हल नहीं होते, तब तक क्रिकेट बहुत छोटी बात है, देश हमेशा सबसे पहले आता है.

देश से बड़ा कोई नहीं, चाहें एक्टर हो या क्रिकेटर: हरभजन सिंह

भज्जी ने कहा- हमारी जो भी पहचान है, वह इसी देश की वजह से है, आप खिलाड़ी हों, एक्टर हों या कोई और, देश से बड़ा कोई नहीं है, देश सबसे पहले आता है और उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसे निभाना जरूरी है. देश के सामने क्रिकेट मैच न खेलना बहुत मामूली सी बात है.



उन्होंने कहा- क्रिकेटरों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, और मीडिया को भी उन्हें और उनकी प्रतिक्रियाओं को टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए_ वे अपने देश में बैठकर जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें हाइलाइट नहीं करना चाहिए.

एश‍िया कप 2025 में भारत के ग्रुप मे कौन-कौन?

भारत मौजूदा एशिया कप चैम्प‍ियन है. टीम ने प‍िछली बार फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर अपना आठवां खिताब जीता था. जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी देश द्वारा सबसे ज्यादा है. भारत को एश‍िया कप 2025 में ग्रुप ए में ओमान, मेजबान संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के साथ रखा गया है. वहीं, ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका शामिल हैं.

