IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 में सुपर संडे (14 स‍ितंबर) को भ‍िड़ंत दुबई होनी है. लेकिन इस मुकाबले को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है.

श‍िवसेना (UBT) नेता संजय राउत इस बात पर सरकार को घेर चुके हैं. अब ताजा मामले में क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह का एक बार फ‍िर बयान आया है. भज्जी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले अच्छे होने चाहिए, इसके बाद ही दोनों देश क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने खेलें.

पहलगाम मे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से "ऑपरेशन सिंदूर" चलाया गया था. इस ऑपरेशन की वजह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, पहलगाम में आतंकियों ने 26 भारतीय पर्यटकों को मार डाला था. उस पूरे घटनाक्रम के बाद यह पहली बार है कि दोनों देश क्रिकेट के मैदान पर एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे.

हरभजन ने मुंबई में मैगजीन इवेंट के दौरान गुरुवार को मीडिया से कहा- भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबने कहा कि ना क्रिकेट हो, ना व्यापार हो. भज्जी ने याद द‍िलाया वह जब वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप ऑफ लेजेंड्स में खेल रहे थे, तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला था.

VIDEO | When asked about upcoming India-Pakistan game in Asia Cup, former cricketer and AAP MP Harbhajan Singh (@harbhajan_singh) says, "India-Pakistan always come in limelight. Operation Sindoor happened. Everybody said there should not be cricket games, business with Pakistan.… pic.twitter.com/OorDUnVjGw — Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025

हरभजन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट या व्यापार का समर्थन नहीं करते, लेकिन वह सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं.

उन्होंने कहा- हर किसी की सोच अलग होती है. मेरी राय है कि जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं होंगे, क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार मैच खेलने की इजाजत देती है, तो खेल होना चाहिए. भारत सरकार ने यह नीति बनाई थी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे स्पोर्ट्स संबंध नहीं होंगे, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में साथ खेला जाएगा. इसके अलावा हरभजन ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की.

