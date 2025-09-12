scorecardresearch
 

'पहले संबंध सुधरें, फ‍िर', एश‍िया कप में भारत-पाकिस्तान के मैच पर हरभजन सिंह भड़के, कहा- क्रिकेट और बिजनेस...

IND vs PAK Asia Cup 2025: पूर्व क्रिकेटर और अब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भारत पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 में 14 स‍ितंबर को होने जा रही भ‍िड़ंत पर खरी-खरी सुनाई है. हरभजन सिंह ने कहा कि क्रिकेट खेलने से पहले दोनों देशों के बीच सम्बंध सुधरने चाहिए.

IND vs PAK के एश‍िया कप में होने वाले मैच पर हरभजन सिंह ने कड़ी प्रत‍िक्रिया दी है. Photo: Instagram@/harbhajan3
IND vs PAK के एश‍िया कप में होने वाले मैच पर हरभजन सिंह ने कड़ी प्रत‍िक्रिया दी है. Photo: Instagram@/harbhajan3

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 में सुपर संडे (14 स‍ितंबर) को भ‍िड़ंत दुबई होनी है. लेकिन इस मुकाबले को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है.

श‍िवसेना (UBT) नेता संजय राउत इस बात पर सरकार को घेर चुके हैं. अब ताजा मामले में क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह का एक बार फ‍िर बयान आया है. भज्जी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले अच्छे होने चाहिए, इसके बाद ही दोनों देश क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने खेलें. 
यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Asia Cup 2025: एक बार नहीं एशिया कप में 3 बार टकराएंगे भारत और पाकिस्तान... ऐसे बन रहा संयोग

पहलगाम मे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से "ऑपरेशन सिंदूर" चलाया गया था. इस ऑपरेशन की वजह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, पहलगाम में आतंकियों ने 26 भारतीय पर्यटकों को मार डाला था. उस पूरे घटनाक्रम के बाद यह पहली बार है कि दोनों देश क्रिकेट के मैदान पर एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. 

हरभजन ने मुंबई में मैगजीन इवेंट के दौरान गुरुवार को मीडिया से कहा- भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबने कहा कि ना क्रिकेट हो, ना व्यापार हो. भज्जी ने याद द‍िलाया वह जब वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप ऑफ लेजेंड्स में खेल रहे थे, तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला था. 

हरभजन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट या व्यापार का समर्थन नहीं करते, लेकिन वह सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं. 

उन्होंने कहा- हर किसी की सोच अलग होती है. मेरी राय है कि जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं होंगे, क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार मैच खेलने की इजाजत देती है, तो खेल होना चाहिए. भारत सरकार ने यह नीति बनाई थी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे स्पोर्ट्स संबंध नहीं होंगे, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में साथ खेला जाएगा. इसके अलावा हरभजन ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की. 

 

