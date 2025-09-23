'तब तक ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे...', संडे नहीं अगले साल होगा भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, हरभजन सिंह ने लिए मजे, VIDEO

क्रिकेट फैन्स उम्मीद जता रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को हो सकता है. लेकिन सुपर-4 में भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया उस पर अब हरभजन सिंह का बयान भी आया है. वहीं हरभजन ने पाकिस्तानी टीम पर तंज कसा है. वहीं हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर भी पाकिस्तान टीम से मजे लिए. जहां भारत पाकिस्तान की राइवलरी को एकतरफा करार दिया .
दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भारत की पाकिस्तान पर 6 विकेट से मिली जीत पर कहा- अब संडे नहीं, बल्कि अगले साल दोनों मुल्कों में आमना-सामना होगा. तब तक पाक टीम और भी तगड़ी हो जाएगी.
दरअसल, हरभजन सिंह का इशारा इस ओर था कि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों देशों के बीच मुकाबला होगा. क्योंकि पहले यही उम्मीद जताई जा रही कि दोनों देश एशिया कप 2025 फाइनल में खेल सकते हैं.
भज्जी यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा- तब तक ये बच्चे हो सकता है थोड़ा जवान होकर आ जाएंगे. इनके पास दमखम नहीं हैं. हरभजन सिंह ने अभिषेक और शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर कहा- हमारे खिलाड़ी कोई गाली नहीं सुनेगा, अगर वो एक गाली देंगे तो हम दो गाली देंगे.
अब पाकिस्तान को सुपर-4 में मंगलवार (23 सितंबर) को श्रीलंका से खेलना है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम गुरुवार (25 सितंबर) बांग्लादेश से खेलने उतरेगी. वहीं भारतीय टीम का अगला सुपर-4 मुकाबला बुधवार (24 सितंबर) को बांग्लादेश से होगा. वहीं शुक्रवार (26 सितंबर) को भारतीय टीम श्रीलंका से खेलने उतरेगी. पाकिस्तान के लिए अब पूरा टूर्नामेंट करो या मरो जैसा हो गया है.