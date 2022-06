Happy Fathers Day: फादर्स डे पर सचिन-हरभजन की इमोशनल पोस्ट, रोहित बोले- मेरी बेटी, मेरी जिंदगी

विश्व में आज (19 जून) को फादर्स-डे मनाया जा रहा है. इसी बीच भारतीय खेल जगत के दिग्गजों ने भी सभी फैन्स को बधाइयां देते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर की. किसी ने अपने पिता को याद किया, तो किसी ने खुद पिता बनने की भावनाएं व्यक्त कीं.

इसी कड़ी में लीजेंड सचिन तेंदुलकर, पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह, मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा समेत कई स्टार्स ने इमोशनल पोस्ट शेयर की. रोहित ने लिखा कि मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है.

सचिन ने बेटी के साथ फोटो शेयर की

सचिन ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, 'हर एक बच्चे के लिए उसके पिता ही पहले हीरो होते हैं. मैं भी अलग नहीं था. आज भी मुझे याद वह याद है, जो उन्होंने मुझे सिखाया. बगैर मतलब के उनका वह प्यार. उन्होंने मुझे अपना रास्ता खुद ही तलाशने दिया.' सचिन ने इंस्टाग्राम पर एक दिन पहले अपनी बेटी सारा तेंदुलकर के साथ वाली एक फोटो भी शेयर की. इस पर बेटी सारा ने भी लव यू लिखते हुए कमेंट किया.

Every child's first Hero is his father. I was no different. Even today, I remember what he taught me, his unconditional love & how he let me find my own path. Happy Father's Day everyone!#FathersDay pic.twitter.com/fgWQPr8jc6 June 19, 2022

रोहित और पुजारा ने भी पोस्ट शेयर की

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लिखा, 'जिस वक्त से मैं पिता बना हूं, तब से मैं अपनी छोटी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता हूं. हर तरह से उसकी सुरक्षा करना ही मेरी जिम्मेदारी भी है. वह मेरी दुनिया है, इसलिए उसके लिए हमेशा उपस्थित रहना ही मेरी प्राथमिकता भी है.' वहीं, चेतेश्वर पुजारा ने पिता, पत्नी और बेटी के साथ वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हर तरह से मेरे सपोर्ट सिस्टम (पिता) रहे हैं. सभी को फादर्स-डे की शुभकामनाएं.'

My support system through everything. Here's wishing a very #HappyFathersDay to all the amazing fathers out there! ❤️ pic.twitter.com/h4yqzZWtKW — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) June 19, 2022

दो बच्चों के पिता हैं हरभजन सिंह

एक पोस्ट हरभजन सिंह ने भी शेयर की. उन्होंने दो फोटोज को शेयर किया, एक में युवा हरभजन अपने पिता के साथ दिख रहे हैं. जबकि दूसरी तस्वीर में हरभजन के दोनों बच्चे नजर आ रहे हैं. भज्जी ने दोनों फोटो को एक में मर्ज करके शेयर किया. साथ ही लिखा, 'एक महान पिता का बेटा होना और उसके बाद से अब दो बच्चों का पिता होने तक का सफर शानदार रहा है. सभी पिताओं के लिए हैप्पी फादर्स-डे, आप सभी सुपर हीरो हो.'