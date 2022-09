Virat Kohli T20 World Cup: 'ये बकवास मत शुरू करो...', कोहली के ओपनिंग करने पर गौतम गंभीर की दो टूक

टी-20 वर्ल्डकप से पहले एक बात पर चर्चा लगातार हो रही है कि क्या विराट कोहली को रोहित शर्मा के साथ मिलकर ओपनिंग करनी चाहिए. विराट ने हाल ही में एशिया कप में अपना 71वीं इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ी, तब वह ओपनिंग करने ही आए थे. इसके बाद इस चर्चा ने और भी ज़ोर पकड़ा, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने इसे साफतौर पर नकार दिया है.



गौतम गंभीर ने साफ कहा कि विराट कोहली की बैटिंग को लेकर ये बकवास बातें नहीं करनी चाहिए, जब आपके पास केएल राहुल और रोहित शर्मा टीम में हैं, तो आप विराट कोहली से कैसे ओपनिंग करवा सकते हैं.



स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में गौतम गंभीर ने कहा, ‘मैंने पहले भी ये कहा है कि इस मसले पर कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए. आपको हमेशा नंबर-3 पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए. क्योंकि अगर आपके ओपनर 10 ओवर तक बैटिंग करते हैं, तो तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव को भेजना चाहिए ताकि आते ही रनों की रफ्तार शुरू हो जाए. अगर जल्दी विकेट गिरता है, तो विराट कोहली को नंबर-3 पर आना चाहिए’.



