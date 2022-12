ENG vs PAK 1st Test Match: इंग्लैंड का धमाल, रोमांचक टेस्ट मैच में पाकिस्तान को उसके घर में धूल चटाई

इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 74 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. रावलपिंडी में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 343 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन मैच के आखिरी दिन के अंतिम सेशन में उसकी दूसरी पारी 268 रनों पर सिमट गई.

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 22 साल बाद उसके घर में टेस्ट मैच में हराया है. इससे पहले आखिरी बार उसने साल 2000 में कराची में खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से पराजित किया था. अब तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्तान में 9 दिसंबर से खेला जाएगा.

पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में सऊद शकील ने 76 रनों की शानदार पारी खेली. वहींं, इमाम उल हक ने 48 और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने 46 रनों का योगदान दिया था. देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम एक समय पांच विकेट पर 259 रन बना लिए थे और वह जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आगा सलमान (30 रन) और अजहर अली (40 रन) के विकेट्स ने पाकिस्तान की उम्मीदें तोड़ दीं. बाबर आजम (4 रन) का दूसरी पारी में नहीं चलना भी पाकिस्तान को भारी पड़ गया.

