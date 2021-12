Ashes 2021, Australia Vs England: इंग्लैंड टीम में 4 बड़े बदलाव, ऑस्ट्रेलिया ने दिया इस युवा को डेब्यू का मौका

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा. यह मैच इंग्लिश टीम के लिए काफी अहम है, क्योंकि उसने 5 टेस्ट की सीरीज के शुरुआती दोनों मैच गंवा दिए हैं. वह सीरीज में 0-2 से पीछे है. ऐसे में इंग्लैंड टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में चार बड़े बदलाव भी किए हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 बदलाव किए.

दरअसल, बॉक्सिंग-डे टेस्ट से एक दिन पहले दोनों टीम की प्लेइंग-11 घोषित हुई. ऑस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई. साथ ही युवा गेंदबाज स्कॉट बॉलंद को डेब्यू का मौका मिला है. प्लेइंग इलेवन से जाय रिचर्ड्सन और माइकल नेसर को बाहर किया गया है.

इंग्लैंड टीम से इन खिलाड़ियों को किया बाहर

वहीं, इंग्लैंड टीम ने खराब प्रदर्शन के कारण चार बड़े बदलाव किए हैं. कप्तान जो रूट ने प्लेइंग-11 से बल्लेबाज रोरी बर्न्स, ओली पोप, ऑलराउंडर क्रिस वोक्स और तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को बाहर किया है. उनकी जगह टीम में बल्लेबाज जैक क्राउली, जॉनी बेयरस्टो, गेंदबाज मार्क वुड और जैक लीच को शामिल किया गया है.

मेजबान ऑस्ट्रेलिया के पास सीरीज जीतने का मौका

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 5 टेस्ट की सीरीज 8 दिसंबर से शुरू हुई. पहला मैच ब्रिस्बेन में खेला गया, जिसमें मेजबान कंगारू टीम ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी. दूसरा टेस्ट 16 दिसंबर से एडिलेड में खेला गया था. इसमें इंग्लैंड को वापसी की उम्मीद थी, लेकिन खराब प्रदर्शन के चलते यह टेस्ट भी 275 रन के बड़े अंतर से गंवा दिया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 2-0 की बढ़त बना ली है. यदि तीसरा टेस्ट भी मेजबान टीम जीतती है, तो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी.

