Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव की आंधी, बना डाले 249 रन, जड़े 5 छक्के-37 चौके

भारतीय क्रिकेट टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने डबल धमाका करते हुए एक बार फिर लोगों को अपना कायल बना दिया है. इस बार उन्होंने एक टूर्नामेंट में दोहरा शतक जमा दिया. इस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अपनी दावेदारी और भी मजबूत कर ली है.

दरअसल, सूर्यकुमार ने यह उपलब्धि मुंबई में खेले गए पुलिस इन्विटेशन शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में हासिल की. इस मुकाबले में सूर्यकुमार ने ताबड़तोड़ 249 रन जड़ दिए. इसके लिए उन्होंने सिर्फ 152 बॉल ही खेलीं.

सूर्यकुमार ने अपनी पारी में बाउंड्री से 178 रन बनाए

अपनी पारी में सूर्यकुमार ने 5 छक्के और 37 चौके भी जमाए. इस तरह उन्होंने अपने पारी में छक्के से 30 और चौकों से 148 रन बनाए. सूर्यकुमार ने बाउंड्री से कुल 178 रन जड़ दिए. इस भारतीय बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में पारसी जिमखाना की ओर से खेलते हुए पायेड स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ यह पारी खेली. 24 से 26 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक जिमखाना टीम ने पहली पारी में 9 विकेट पर 524 रन जड़ दिए.

