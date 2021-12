England Team: 2021 में अंग्रेजों का बुरा हाल, टॉप-3 स्कोरर में ‘एक्स्ट्रा’ भी शामिल

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने एशेज़ सीरीज़ गंवा दी है और अब वह आखिरी दो मैच में लाज बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. एशेज़ सीरीज़ के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पारी से जीत हासिल की और सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया. इंग्लैंड का बुरा दौर लंबे वक्त से जारी है, इसका हाल ये है कि साल 2021 इंग्लिश टीम की ओर से टॉप स्कोरर की लिस्ट में एक्स्ट्रा भी शामिल है.

जी, ये हैरान करने वाली बात जरूर है लेकिन आंकड़ें इस बात की गवाही दे रहे हैं. साल 2021 में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान जो रूट ने बनाए हैं, उसके बाद रॉरी बर्न्स का नंबर आता है. लेकिन तीसरे नंबर पर कोई बल्लेबाज नहीं बल्कि एक्स्ट्रा हैं. यानी वाइड-नो बॉल-बाइ से इंग्लैंड ने रन बटोरे हैं.

साल 2021 में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन

• जो रूट- 1708

• रॉरी बर्न्स- 530

• एक्स्ट्रा- 412

• जॉनी बेयरस्टो- 391



साल 2021 में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा (टीम)

• इंग्लैंड- 412

• भारत- 311

• वेस्टइंडीज़- 250

How pathetic has England’s batting been! Extras are third highest contributor 😭😂 pic.twitter.com/qNIfuvegnT