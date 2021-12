India Vs Australia: सिराज के आंसू, गाबा का ‘घमंड’, AUS में हुए सबसे बड़े उलटफेर पर बनी डॉक्यूमेंट्री, जल्द रिलीज़

India Vs Australia: साल 2021 की शुरुआत में जब कोरोना की दूसरी लहर अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, उस वक्त टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में एक इतिहास रचा था. पहले टेस्ट मैच में 36 रनों के स्कोर पर ऑलआउट होने के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में पलटवार किया और 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया.



इस सीरीज़ की सबसे खास बात ये रही कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन के गाबा ग्राउंड में हराया, जो कंगारुओं का किला था. टीम इंडिया के इसी ऐतिहासिक कारनामे पर अब एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, जो 14 जनवरी, 2022 को रिलीज़ होगी. इस डॉक्यूमेंट्री का नाम A story of DownUnderdogs - India's Greatest Comeback है.



सोनी स्पोर्ट्स की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने अनुभवों को साझा किया है. कैसे पहले टेस्ट में 36 रन पर ऑलआउट होने के बाद भारतीय टीम एकजुट हुई और दूसरे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे के शतक के बाद भारतीय टीम में नया जोश आ गया.

