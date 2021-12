Ashes 2021, Aus Vs Eng: 68 पर सिमटी अंग्रेजों की पारी, पूर्व क्रिकेटर ने वॉन को याद दिलाया भारत पर किया ट्वीट

एशेज़ सीरीज़ के बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम का बुरा हाल हुआ है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को महज़ 68 रनों के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एशेज़ सीरीज़ पर 3-0 की अजेय बढ़त भी बना ली है.

एशेज़ में इस तरह के बुरे हाल पर इंग्लैंड टीम की आलोचना हो रही है. साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने इंग्लैंड के कप्तान रहे माइकल वॉन को उनका एक पुराना ट्वीट भी याद दिलाया है.

माइकल वॉन ने टीम इंडिया को लेकर एक कमेंट किया था, एक मैच में टीम इंडिया 92 पर ऑलआउट हुई तो माइकल वॉन ने लिखा था कि टीम इंडिया 92 पर ऑलआउट, यकीन नहीं हो रहा कि कोई टीम आज के वक्त में 100 के अंडर में ऑलआउट हो सकती है.

92 all out India ... Can’t believe any team would get bowled out for under a 100 these days !!!!!!