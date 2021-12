Ben Stokes, Ashes 2021: बेरंग रही बेन स्टोक्स की वापसी, तैयारियों पर उठे सवाल, कप्तान रूट का मिला साथ

जुलाई 2021 से क्रिकेट से ब्रेक लेने के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की मैदान पर वापसी काफी निराशाजनक रही. लंबे अंतराल के बाद बेन स्टोक्स सीधा एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर उतरे थे. लगातार बायो-बबल में रहने की वजह से स्टोक्स ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए क्रिकेट से एक लंबे ब्रेक का ऐलान किया था.

तब बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को 2019 एशेज सीरीज में लीड्स में शानदार जीत दिलाई थी. स्टोक्स इंग्लैंड की इस एशेज टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, उनसे टीम को और इंग्लैंड के फैंस को काफी उम्मीदें हैं. लेकिन गाबा में स्टोक्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है.

मैच में फेल रहे बेन स्टोक्स...

पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज धाराशायी नजर आए. बेन स्टोक्स ने पहली पारी में सिर्फ 5 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजी में स्टोक्स पूरी तरह से लय में नजर नहीं आ रहे थे.

बेन स्टोक्स ने पहली पारी में 12 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन बिना किसी सफलता के बेन स्टोक्स ने 5.41 की इकोनॉमी से 65 रन खर्च कर दिए. इसके अलावा बेन स्टोक्स ने 3 नो-बॉल भी फेंकी. दूसरी पारी में भी स्टोक्स बतौर बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए थे. स्टोक्स दूसरी पारी में 14 रन ही बना पाए.

Ready for the big one 🏏🏏 pic.twitter.com/dQdtCgsRx5